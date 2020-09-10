Транзит энергоресурсов обсудили Туркменистан и участники ДЭХ

Представители различных министерств и ведомств Туркменистана приняли участие во втором раунде международных переговоров по модернизации Договора к Энергетической Хартии (ДЭХ), которые состоялись 8 сентября в режиме видеоконференции. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Туркменистана.

Переговоры пройдут до 11 сентября, включительно.

Отметим, что ДЭХ является многосторонним соглашением, которое нацелено на решение различных проблем политического, экономического и правового характера, связанных с международной торговлей энергетическими ресурсами и их транзитом по межгосударственным нефте- и газопроводам, также по ЛЭП.

Договор подписали свыше 50 стран, включая Туркменистан, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Турцию и Великобританию, а также страны Евросоюза.

Стороны, кроме транзита энергоресурсов, также обсудили вопросы доступа к инфраструктуре, определения и принципы тарифообразования, разрешение споров, и прозрачность действий участников сделок и соглашений в сфере энергетических поставок.

В завершении первого дня переговоров, делегаты пришли к выводу, что права и обязанности участников договора должны быть переоценены в таких сферах, как транзит, инвестиции, энергетическая безопасность и эффективность, и торговля энергоресурсами.

Ранее, в июне Туркменистан и участники группы по модернизации Энергетической хартии выразили намерение обеспечить безопасность и стабильность транзита энергоносителей через страны подписавшие договор.