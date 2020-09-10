«Что делать, если в отношениях я только отдаю?» 4 совета, как научиться принимать

Отношения – одна из важнейших сфер нашей жизни. К сожалению, тому, как их выстраивать, не учат в школе. И часто случаются перекосы, когда один партнер старается, вкладывает много душевных и физических сил, а другой принимает это как должное. Почему так происходит и что делать?
Причин может быть несколько.
Четкое ощущение, что если с вашей стороны не будет активных действий, если вы не будете «отдавать» в таком объеме, то отношения разрушатся. А этого совсем не хочется. Поэтому вы делаете все больше и больше, лишь бы партнер продолжал оставаться рядом. Такая ситуация напоминает игрока, который один отдувается за всю команду.
Что вами движет:
Негативные последствия: парные отношения потому так и называют, что их строят два человека. Если вкладывает только один, не получая при этом отклика от своей половинки, – то это приводит к выгоранию, моральному истощению, накапливанию обид, разочарованию и возникновению различных психосоматических заболеваний.
Вероятно, в детстве вас не хвалили и не баловали просто так, без причины – и приятные для каждого ребенка слова вы слышали только после того, как что-нибудь делали. Тем самым закрепился шаблон: чтобы получить внимание и любовь близких, нужно выполнить определенные действия.
Что вами движет:
Негативные последствия: утрата веры в себя и в свою женскую привлекательность, апатия, депрессивные состояния.
Для вас невыносимо ощущение пустоты, поэтому в вашей жизни все направлено на то, чтобы заполнить это пространство. Даже крохи свободного времени вы стремитесь забить делами, паузы в разговорах, которые напрягают, – словами, а отстраненность – своей инициативой.
Что вами движет:
Негативные последствия: эмоциональное выгорание, неврозы, навязчивые идеи, различные зависимости (алкоголь, наркотики, еда, шопинг и т. п.) – и отсюда закономерные проблемы с лишним весом, обменом веществ и здоровьем организма в целом.
Представьте, что вы сели с партнером в лодку, но гребете при этом одна – именно так проявляется ваше стремление вкладывать в отношения по максимуму. Что поможет сформировать новую модель поведения и «вложить второе весло» в руку своему избраннику?
Напишите список ситуаций, в которых вам не стоит проявлять инициативу. Как только у вас появляется желание снова взять все на себя – перечитайте этот список. Он помогает осознать, какие привычки из вашей модели отношений повторяются вновь и вновь, и понять: если вы не измените свое поведение, то постоянно будете грести в лодке в одиночку. Хотите ли вы этого?
Позвольте партнеру проявить инициативу и активность и посмотрите, использует он возможность внести какой-то вклад в отношения или проигнорирует ее. Важно сразу учесть, что отношения могут ухудшиться, – но это полезный риск: вы получаете время и повод обдумать, что происходит в семье. Может быть, обнаружится, что вам просто нечего друг другу предложить.
Постарайтесь уделять себе столько же внимания, сколько и партнеру. Когда у человека есть свои цели, планы и мечты, то в отношениях нет такой чрезмерной активности. Для этого почаще спрашивайте себя:
Важнейшая составляющая взаимопонимания в паре и залог здоровых отношений – это открытый диалог. Вы должны не бояться говорить друг другу о своих переживаниях, сложностях и страхах – неважно, в какой сфере: секса, выбора страны для путешествия или ваших эмоциональных потребностей.
Если в отношениях вы привыкли только отдавать, то нужно прежде всего определить причину возникновения такой модели поведения и проработать ее. Можно обратиться за помощью к хорошему специалисту или воспользоваться рекомендациями из этой статьи.