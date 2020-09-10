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«Что делать, если в отношениях я только отдаю?» 4 совета, как научиться принимать

  • 10.09.2020, 22:55,
  • Развлечения » Медицина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Отношения – одна из важнейших сфер нашей жизни. К сожалению, тому, как их выстраивать, не учат в школе. И часто случаются перекосы, когда один партнер старается, вкладывает много душевных и физических сил, а другой принимает это как должное. Почему так происходит и что делать? 


Причин может быть несколько.


Что заставляет вас вкладывать в отношения больше партнера


Страх, что если не вы, то кто?


Четкое ощущение, что если с вашей стороны не будет активных действий, если вы не будете «отдавать» в таком объеме, то отношения разрушатся. А этого совсем не хочется. Поэтому вы делаете все больше и больше, лишь бы партнер продолжал оставаться рядом. Такая ситуация напоминает игрока, который один отдувается за всю команду.


Что вами движет:



  • боязнь остаться одной: вы готовы терпеть, чтобы сохранить хоть какие-то отношения;

  • низкая самооценка: вы считаете себя недостойной внимания и заботы, поэтому прилагаете максимум усилий, чтобы их «заслужить»;

  • желание наказать себя: вам внушили, что вы плохая жена или мать и посредством лишений вы пытаетесь загладить «вину».


Негативные последствия: парные отношения потому так и называют, что их строят два человека. Если вкладывает только один, не получая при этом отклика от своей половинки, – то это приводит к выгоранию, моральному истощению, накапливанию обид, разочарованию и возникновению различных психосоматических заболеваний.


Хочется заслужить любовь другого


Вероятно, в детстве вас не хвалили и не баловали просто так, без причины – и приятные для каждого ребенка слова вы слышали только после того, как что-нибудь делали. Тем самым закрепился шаблон: чтобы получить внимание и любовь близких, нужно выполнить определенные действия.


Что вами движет:



  • стремление заслужить любовь: вы поступаете, как привыкли с детства, – и ждете заслуженную награду;

  • желание доказать себе и партнеру, что вы достойны этих отношений;

  • потребность быть «хорошей» в глазах окружающих: вы стараетесь терпеть и не роптать, потому что «таков удел всех женщин».


Негативные последствия: утрата веры в себя и в свою женскую привлекательность, апатия, депрессивные состояния.


Эмоциональные дыры


Для вас невыносимо ощущение пустоты, поэтому в вашей жизни все направлено на то, чтобы заполнить это пространство. Даже крохи свободного времени вы стремитесь забить делами, паузы в разговорах, которые напрягают, – словами, а отстраненность – своей инициативой.


Что вами движет:



  • неуверенность в себе: вы считаете недостойным жить ради себя самой и собственных интересов, поэтому находите смысл в том, чтобы максимально погрузиться в заботы своих близких;

  • привычка следовать чужим сценариям: с детства вы реализовывали не собственные желания, а амбиции родителей – занимаясь не тем, что по-настоящему нравится именно вам;

  • проблемы с эмоциональностью: в вашей семье было не принято выражать свои эмоции, поэтому вы не в состоянии понять, что испытывает партнер, – а все непонятное воспринимается как угроза; отсюда и стремление заполнять паузы, поскольку такое поведение снимает вашу тревожность;

  • иллюзия, что партнер заполнит пустоту: вы рассчитываете, что если будете много отдавать, то ваша половинка будет поступать так же, заполнив эмоциональный вакуум у вас внутри.


Негативные последствия: эмоциональное выгорание, неврозы, навязчивые идеи, различные зависимости (алкоголь, наркотики, еда, шопинг и т. п.) – и отсюда закономерные проблемы с лишним весом, обменом веществ и здоровьем организма в целом.


Как перестать только отдавать и научиться принимать


Представьте, что вы сели с партнером в лодку, но гребете при этом одна – именно так проявляется ваше стремление вкладывать в отношения по максимуму. Что поможет сформировать новую модель поведения и «вложить второе весло» в руку своему избраннику?


1. Определите, где ваша инициатива только мешает


Напишите список ситуаций, в которых вам не стоит проявлять инициативу. Как только у вас появляется желание снова взять все на себя – перечитайте этот список. Он помогает осознать, какие привычки из вашей модели отношений повторяются вновь и вновь, и понять: если вы не измените свое поведение, то постоянно будете грести в лодке в одиночку. Хотите ли вы этого?


2. Дайте возможность своему партнеру проявить себя


Позвольте партнеру проявить инициативу и активность и посмотрите, использует он возможность внести какой-то вклад в отношения или проигнорирует ее. Важно сразу учесть, что отношения могут ухудшиться, – но это полезный риск: вы получаете время и повод обдумать, что происходит в семье. Может быть, обнаружится, что вам просто нечего друг другу предложить.


3. Поймите, есть ли у вас свои интересы?


Постарайтесь уделять себе столько же внимания, сколько и партнеру. Когда у человека есть свои цели, планы и мечты, то в отношениях нет такой чрезмерной активности. Для этого почаще спрашивайте себя:



  • Что меня радует?

  • Чего мне хочется и что из этого я могу сделать (прямо сейчас или в ближайшее время)?

  • Какие эмоции мне бы хотелось испытывать чаще и как я сама могу их себе подарить?


4. Настройте коммуникацию


Важнейшая составляющая взаимопонимания в паре и залог здоровых отношений – это открытый диалог. Вы должны не бояться говорить друг другу о своих переживаниях, сложностях и страхах – неважно, в какой сфере: секса, выбора страны для путешествия или ваших эмоциональных потребностей.


Если в отношениях вы привыкли только отдавать, то нужно прежде всего определить причину возникновения такой модели поведения и проработать ее. Можно обратиться за помощью к хорошему специалисту или воспользоваться рекомендациями из этой статьи.





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