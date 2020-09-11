Проблемы в сексе – это здорово! Они укрепляют отношения

Не найдется такой супружеской пары, у которой на определенных этапах отношений не возникает сексуальных проблем. Даже если пара гармонична, проблемы есть, так же как и их решение. Они связаны с различием у мужчин и женщин в физиологии и психике. Об основных, наиболее типичных из них мы и расскажем сегодня.

Улыбки. Поздравления. Звон бокалов. Суета.



— Немножко, ладно? Давление…



А глаза все те же… Синева. Омут. Как 50 лет назад попал, так и не выбрался. Сборы. Плеск воды в раковиной. Вечер. В мае темнеет поздно. Свечи. К чему они? Да так. Просто.



— Смешная ты…



Улыбка. Рука на спине. Нега. Постель.



— Я немножко…



— Ничего! Сейчас…



Пальцы по ладони. Возня. Скрипы. Вздохи.



— А дети-то думают, что мы уже не… Смех…

Первый год. Адаптация

Первый год сексуальной жизни проходит под девизом: «Адаптация». Такая проблема возникает в жизни каждой пары — партнеры учатся. И насколько успешной будет эта адаптация — зависит только от них.

Как правило, мужчины вступают в брак в возрасте 23-27 лет. Именно в этот период мужчина находится на пике своей физической сексуальной формы. При этом, у него уже есть достаточный сексуальный опыт. Эйфория и «запойность» отношений первых месяцев совместной жизни не дает жене вздохнуть спокойно. В первые годы разница в готовности к сексу между партнерами значительна – мужчине нужно больше.

Женщины же, в большинстве своем, до брака не имеют регулярных сексуальных отношений. (Исключения составляют пары, которые долгое время встречались и очень хорошо знают друг друга). Женщина может чего-то бояться и о чем-то не догадываться. Она пока не знает оптимальный для нее путь к оргазму. Не может сказать и показать партнеру, что надо сделать, смущается или просто не понимает, как для нее лучше.

Мужчина в этот период – инициатор. Именно он запускает на орбиту сексуальность женщины, именно от него зависит, будет ли у жены оргазм или головная боль на утро. В этом помогает совместное экспериментирование со сменой позиций, характером ласок, ситуацией и временем суток.

При этом в отношениях первого года, в большинстве случаев, присутствует романтика. Молодоженов всегда легко определить: ласки, поцелуи, объятия на людях и наедине. Все это, казалось бы, должно стимулировать качественный секс. Но так бывает не всегда. Если партнер-мужчина уделяет петингу слишком много внимания, сексуальное желание партнерши, как это ни странно, может начать гаснуть. Сколько же можно топтаться на месте? Петинг — короткий и незначительный, и опять проблема — партнерша в недоумении: «И это все? Что это было?».

Умение придерживаться золотой середины, вовремя переходить от ласк к основному действу со стороны мужчины, умение говорить, объяснять и анализировать свое тело, проявлять активность со стороны женщины – залог успешного разрешения сексуальных проблем первого года совместной жизни.

Через два-три года. Живая проблема

Проходит год-два, и женщина беременеет. Она по объективным причинам начинает отказывать в интимных отношениях. Обычный секс нередко становится невозможным. В первые два месяца он может спровоцировать выкидыш, в последние два — преждевременные роды. А в два послеродовых месяца — секс запрещают гинекологи из-за возможных осложнений. И в этой ситуации самое главное не потерять сексуальный оптимизм, желание искать и находить альтернативные способы удовлетворения (тот же петинг, оральный секс). Если же супруга (или супруг) слишком зажата, сдержана, то сексуальный накал снижается.

Другая проблема, присутствующая в данный период, связана с изменением физических форм женщины. Разница между талией и бедрами (один из основных сексуальных стимулов) исчезает. Женщина комплексует, становится более пассивной и уязвимой. Стоит помнить, что первые годы, на волне влюбленности и страсти (3-5 лет супружеской жизни) мужчина не замечает физических недостатков супруги. Он все еще очарован ею.

Мужская страсть часто остывает, если беременность — поздняя, слишком много разговоров о возможном ребенке или, в силу черт характера и обстоятельств, мужчина против возможного потомства.

После родов мужчина находится в весьма затруднительном положении. Кумир семьи в данный период — ребенок. Он — бог и царь. Жена — его жрица, а мужчина может выпасть из контекста семьи. Особенно это грозит тем семьям, в которых мужчину часто отодвигают от ребенка («не справишься», «уронишь», «не мужское это дело»). В такой ситуации даже долгожданный сын или дочь становится для папы чужеродным объектом, врагом, который ослабил его сексуальные позиции и внес разлад в семейную идиллию. На фоне таких отношений влюбленность пропадает.

В случаях если проблема решена, появляется драгоценный опыт, который позволит паре безболезненно пережить вторую и все последующие беременности. На этом период полноценной адаптации завершается.

Кризис 30 лет. Конец гиперсексуальности

В возрасте около 30 лет мужчина выходит из периода гиперсексуальности. Секс становится не столь частым (2-3 раза в неделю) и стереотипным. Мужчина уже сексуально подкован и не идет к оргазму длинным путем.

Часто кризис 30 лет совпадает с окончанием периода влюбленности (первые 3-5 лет брака). На помощь жене, которая уже не является столь привлекательным объектом для своего мужа приходит природа. Именно в этом возрасте, как доказали исследования, снижается уровень тестостерона (мужского гормона). Есть все основания полагать, что именно падение тестостерона регулирует супружескую верность. Этот механизм наследован нами от стадных животных. Пока детеныш не в силах самостоятельно позаботится о себе, самец должен быть привязан к потомству и самке. Феномен проследили экспериментально. Лебедям, чья верность вошла в присказку, вкалывали тестостерон. В результате, верный до этого лебедь заглядывался на других самок и верность уже не соблюдал.

Женщина же, напротив, родив ребенка, разобравшись с эмоциональными проблемами, после 30 лет входит во вкус. Она пытается разнообразить секс, а муж способен лишь на короткие эмоциональные вспышки. Из-за этого в семье могут возникать частые ссоры и конфликты с последующим сексуальным оживлением. Но есть и другие факторы, которые способны оживить сексуальную жизнь и внести в нее разнообразие. Это совместные поездки, необычные приключения, резкая смена обстановки.

Если же этого нет, семейная лодка, как говорил поэт, разбивается о быт. Рутина, отсутствие новых впечатлений рождает конфликт и диссонанс в сексуальных отношениях. Зрелые браки ломаются исключительно на такой «спокойной» жизни.

Зрелые годы. Скука

В настоящее время ранее существовавшие семейные конфликты и проблемы перестали быть актуальными. К детям сейчас подходят с большой ответственностью, и, если уж пара решилась на ребенка, то это, как правило, серьезный повод быть вместе. Сексуальные проблемы, связанные со страхом забеременеть вновь, прекрасно регулируются современной контрацепцией.

Единственная проблема, которая в последние годы усугубилась и присутствует в большом проценте современных зрелых семей — это скука и обыденность, как самой жизни, так и сексуальных отношений. Вопрос «Как научится жить без влюбленности и вместе состариться?» решается крайне неудачно.

В возрасте 33-35 лет мужчина поднимается на высокий профессиональный уровень. Он уже представляет что-то из себя на работе, его уважают, на него засматриваются молодые девочки. Он понимает свою значительность и из пажа, к которому уже так привыкла его благоверная, он превращается если не в господина, то в равного.

Ему нет нужды изменять, но жена может ревновать и опасаться возможной посторонней связи.

Если женщина в этот период начинает предъявлять претензии, не понимает нового положения своего мужа, у него могут возникнуть влюбленные всплески, и объектом их уже будет не жена.

Итак, рутина с одной стороны, неудовлетворенность положением дел с другой, претензии и упреки — все это может привести к измене и даже уходу из семьи.

Если жена понимает новые реальности, у супругов есть время и возможности разнообразить жизнь, никто не узнает про измены, семейная и сексуальная жизнь входит в спокойное русло. После этого возможно 10-15 лет спокойных нормальных отношений, построенных на понимании и поддержке. Вырабатывается система отношений, не свойственная ранним бракам: не влюбленность, но ценность другого, не страсть, но уважение. Это новый организационный и сознательный уровень жизни в паре.

После 45. Мужская роль у женщины

В возрасте 40-45 у мужчины наступает сексуальная инволюция, она же — мужской климакс. Мужчина уже не всегда готов к сексуальному акту.

У трети женщин после климакса сексуальность повышается, еще у трети остается неизменной. Все это происходит потому, что после климактических изменений падает уровень женских гормонов и возрастает уровень мужских. Могут пробиться усики, появится некая мужеподобность. Именно в этот период женщина испытывает сексуальный голод гораздо сильнее. Рациональное поведение данного возраста — это некая подмена ролей. Женщина должна выводить сексуальность партнера на орбиту, с ее стороны должна возникать и инициатива секса.

Если же она сохраняет женскую пассивность и однообразность секса, пробует решать сексуальные проблемы за счет частых расставаний, разного досуга («соскучимся и будет секс») происходит обратная реакция. Мужчина окончательно разочаровывается в постоянной партнерше и пускается во все тяжкие.

В этом случае рядом с ним оказывается молодая партнерша, куда более сговорчивая и согласная на все ради успешного, состоявшегося мужчины.

Молодая женщина в таких отношениях реализует комплекс Электры, мужчина же приобретает редкую возможность воспитать молодую девочку «под себя» и компенсировать за счет бурлящей молодой крови собственную слабость.

В этом возрасте потеря интереса к супружеской жизни очень высока: болезни; не хочется что-то изобретать и придумывать; да и глупо это после стольких лет брака! Так и происходит катастрофа: от разных постелей — к разным комнатам, от разного досуга — к раздельной жизни.

Вместо заключения

Сексуальные проблемы есть всегда и у всех людей. В этой статье мы привели лишь основные, касающиеся половой разницы мужчины и женщины. А ведь существует масса индивидуальных: две семьи под одной крышей, разное вмешательство со стороны родителей, разный стиль воспитания, разная национальность! Проблемы существуют для того, чтобы их решать. Это школа жизни. Именно поэтому наша статья называется «Проблема в сексе – это здорово!»

Не сексуальные проблемы сами по себе хороши, но умение их решать, действовать сообща, договариваться, — словом, учиться семейной жизни, работать над ней. Секс, как термометр, показывает, все ли в порядке в ваших отношениях, комфортна ли вам такая температура.

Как говорится: «Что нужно делать для того, чтобы семья развалилась? Ничего! И она развалится сама собой»… Дерзайте!

Фото: Roman Samborskyi/Shutterstock.com

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