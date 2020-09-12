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В чем скрытый смысл сексуальных фантазий

  • 12.09.2020, 22:55,
  • Развлечения » Медицина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

О чем говорят ваши сексуальные фантазии? Почему вы хотите именно этого? Как характеризует ваше влечение и вас лично выбор тех фильмов «для взрослых», которые вы смотрите? Ответы на эти и многие другие вопросы, касающиеся вашей сексуальности, можно получить, поняв скрытый смысл ваших сексуальных фантазий. То, что остается за кадром вашей фантазии, то, что неявно и не читается даже между строк. И как любопытно получается, что очень часто фантазии с явно сексуальным сюжетом не являются сексуальными, а служат другой, вашей внутренней, неосознаваемой вами цели.


Но хватит теории, давайте уже рассмотрим на примере, очень подробно, интерпретацию двух сексуальных фантазий, женщины и мужчины. Здесь я привожу отрывки из своей книги «Психоанализ сексуальных фантазий».


Фантазия первая, женская


«Я хочу выйти в парк, который патрулирует конная полиция. Найти причину, по которой меня остановит полицейский, нагрубить ему. Полицейский, не спешиваясь, поднимает меня и усаживает на спину лошади. Мы занимаемся страстным сексом с элементами принуждения с его стороны. Лошадь медленно идет по парку, не замечая нас на себе. Ее движения ритмичные и покачивающиеся. А потом я засыпаю на руках у полицейского, чувствуя силу его объятий и тепло лошадиной спины».


Эту фантазию можно проинтерпретировать однозначно, мне ее рассказала Полина*, моя клиентка. Самым загадочным элементом фантазии была лошадь. Необходимо было выяснить, что именно Полина ассоциирует с лошадью. Девушка сказала, что «это неподвижный объект, и он как будто неживой, хотя и теплый. На нем можно уснуть под мерные укачивания». То есть, лошадь – детская колыбель. Почему Полина представила колыбель в виде животного? Возможно, это связано с теплотой тела лошади. А теплота для бессознательного – это не только физическое ощущение. Это еще и эмоциональная составляющая. Все мы знаем, что для ребенка его колыбель – место, где уютно, комфортно, безопасно. И как сладко можно уснуть, когда мама (сильный полицейский) укачивает тебя.


Почему мама в фантазии предстала в образе полицейского? В ситуации серьезного конфликта с матерью девочка отказывается от идентификации с материнской фигурой, бессознательно считая ее опасной. Негативный перенос, адресованный матери, проецируется на всех женщин, особенно проявляясь с теми, кто чем-то напоминает мать. Это лишает девочку возможности идентификации с другими женщинами, и этот процесс осуществляется через мужчин. Девочка начинает искать образ матери в мужчинах. Клиентка долгое время находилась в конфликтных отношениях со своей директивной матерью. Этот факт биографии и был отображен в фантазии – спровоцировать полицейского, вступить с ним в страстный половой акт с элементами принуждения.


Теперь мы можем прочитать фантазию пациентки следующим образом: «Я хочу, чтобы мама взяла меня на руки и потом укачала в колыбели». Внешне сексуальная фантазия на самом деле таковой не является.


Фантазия вторая, мужская


«Я в мужской сауне. Вдруг заходит женщина, на ней только полотенце. Без всякого смущения она сбрасывает его и ложится на спину. Какое-то время она лежит молча, наслаждаясь произведенным эффектом. Мужчины реагируют по-разному: кто-то смущен и растерян, кто-то смотрит на нее с интересом, а у некоторых эрекция. Потом женщина садится и обращается ко всем: «Я хочу секса. Кто первый?» Мой сосед подходит к ней, они обнимаются. Потом занимаются сексом на виду у всех. Затем присоединяется второй мужчина. «А теперь я хочу сразу четверых», – заявляет незнакомка. Начинается оргия, которой руководит женщина. Она ведет себя, как ненасытная самка. Когда все заканчивается, она уходит первой, так же молча, как и пришла».


В этой фантазии женщина выступает в активной роли. Она – инициатор, без стеснения заявляет о своих желаниях. Не соблазняет пассивно, что характерно для женской сексуальности, а ведет себя как мужчина – прямо предлагает заняться сексом. В реальной жизни такие женщины встречаются редко. Почему мужчина фантазирует об образе ненасытной самки? Каков психотип этого мужчины? Возникновение подобной фантазии может объясняться бессознательным желанием легализовать свою «кастрированность».


На фаллической стадии психосексуального развития мальчик начинает испытывать эротическое влечение к матери и враждебные чувства к отцу, с которым он соперничает. Отец – больше, сильнее, сын может воспринимать его как агрессора. Это может приводить к возникновению страха кастрации: «Папа отрежет мой пенис, потому что я конкурирую с ним за внимание мамы». Это один из сценариев психологической кастрации. Бывает и так, что отец не оказывает негативного влияния на психосексуальное развитие сына, а кастрирует его мать. Мать тоже может это делать, например, инфантилизируя сына, запрещая ему выражать злость или изображая из себя «хрупкую вазу».


Этому мужчине легче контактировать с активной женщиной, которая с первой же секунды готова к сексу. Тогда как пассивное поведение женщины пугает его, он может испытывать дискомфорт, так как не привык вести себя активно. В этом примере мы также видим нарушение идентичности – человеку не хватает уверенности, мужской силы, внутренней агрессии, чтобы быть активно-инициативным. Его гендер ослаблен.


В завершение скажу, что не существует универсальных интерпретаций. Однозначно понять смысл фантазии можно, работая с ней в терапевтическом пространстве.


А о чем фантазируете вы?



*Имя в статье вымышленное.





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