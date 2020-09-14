5 опасных ошибок в фильме «50 оттенков серого». Почему это – не БДСМ

Романтика безграничной финансовой успешности, травмированное детство, желание контролировать возлюбленную – здравствуйте, мистер Грей (правда, не Дориан, а Кристиан). И поздравляем с ребрендингом, мистер Эдвард Каллен. Фильм «50 оттенков серого» внес свой вклад в популяризацию темы БДСМ (или просто «Темы»), при этом значительно перевернув и исказив основные принципы направления.

«Оттенки» не были первыми, до них были «История О», «Секретарша», значительно более тонкие психологически, и многие другие фильмы. Но именно «Оттенки» оказалось возможным показать в кинотеатрах, несмотря на откровенное смешение Темы и насилия. После выхода фильма был отмечен рост продаж тематических аксессуаров. «50 оттенков серого» начали звучать в качестве любимой книги. Почему предложенные отношения не относятся к Теме и чем опасны, действительно стоит разобраться.

Тема связана с принципами безопасности, разумности, добровольности (БДР), с полным информированием. Поскольку доминирование предполагает принятие ответственности за состояние другого (физическое и психологическое), заботу о нем.

5 опасных ошибок

1. Прощай, информирование

Анастейша никогда не знает, чем все для нее закончится, она хочет романтических отношений и готова на любую их форму, чтобы сохранить бойфренда в своей жизни. По сути, она отказывается от своего мнения и желаний из страха потерять мужчину. Информирование заменяет фраза «доверься мне». Хотя даже для сложившейся пары уровень «доверься» означает хорошее знание друг друга, реакций и предпочтений – т. е. по сути информированием является весь опыт предыдущих отношений в БДСМ-паре. В «Оттенках» вместо информирования – слепая вера первому встречному.

2. Прощай, добровольность

В фильме присутствует контракт, описывающий отношения доминирование-подчинение, в котором полностью оговариваются границы допустимого, а также питание и контрацепция Анастейши. Но физические отношения начинаются до подписания контракта. В ответ на сомнения в желании подписывать документ такого рода и попытку прекратить отношения – следуют уговоры и вторжение в жизненное пространство. Грей вообще постоянно нарушает личные границы героини: он оказывается в ее квартире, он продает ее машину, не сказав ей, пытается ограничивать ее поездки. Складывается ощущение, что сама Настя личных границ не имеет, они у нее не выстроены, легко проницаемы. Вместо добровольности – получите принуждение и уговоры, угрозу окончания отношений: «Другие отношения я не приемлю».

3. Прощай, разумность

Наша героиня напивается в баре, разрешает увезти себя малознакомому мужчине к нему домой, при этом ни одна из подруг ее не ищет. История о 15 женщинах, которые жили в апартаментах Грея до нее, ее не пугает. Она влюблена и готова стать номером 16 в коллекции. Вместо здорового инстинкта самосохранения – есть тенденции саморазрушения. Секс в жизни Насти не продукт ее решения или осознанного взвешенного выбора, он, скорее, просто случается с ней.

4. Прощай, безопасность

Тебя нам будет не хватать особенно. Тематические отношения предполагают заботу о партнере. Для этого пара использует «светофор» (зеленый – да; желтый – осторожно; красный – стоп), чтобы легче было отследить состояние партнера. В практиках, где партнер не может назвать цвет, доминирующий внимательно отслеживает эмоции партнера, создавая для него «зону комфорта и удовольствия» (если при обсуждении границ не было оговорено иное). Страх и дискомфорт означают немедленную остановку. Есть техники, которым обучаются специально, чтобы требование безопасности соблюдалось, поскольку у некоторых воздействий негативные последствия могут быть отсроченными. Вместо внимания к состоянию партнера – желание Грея довести запланированные манипуляции до конца (порку), хотя героиня испытывает только боль и страх. Направление мысли «я свяжу ее/его и сделаю все, что захочу» – это не про Тему, а про насилие, противоправное поведение.

5. Прощай, тематический цикл

Есть два поведенческих круга, один характерен для БДСМ, другой для деструктивных отношений.



Тема: общение – согласие – сессия/игра – забота о партнере после сессии – обратная связь.

общение – согласие – сессия/игра – забота о партнере после сессии – обратная связь.

Насилие: планирование – подготовка – насилие – вина – извинения – «медовый месяц» (период любви и заботы).



Фильм идеально вписывается в цикл насилия, перемежаемого полетами, фортепиано, роскошными подарками. Тематический цикл как таковой в фильме отсутствует.

Любые эксперименты в сексуальных практиках допустимы с обоюдного согласия совершеннолетних партнеров. Является ли БДСМ психологической разгрузкой, способом добавить острых ощущений в серые будни, отыграть детские эмоции, в каждом случае причины обращения к данному направлению будут индивидуальны. Для кого-то Тема становится необычным опытом, для кого-то образом жизни, формой отношений. Какими бы ни были ваши эксперименты, пусть они будут прежде всего безопасными.

Спасибо тематикам, помогавшим в подготовке статьи, за откровенные ответы на вопросы и интерес к исследованию.