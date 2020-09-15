Порнография 2.0. В чем секрет популярности «хоум-видео»?

Все больше и больше людей не только снимают друг друга во время секса, но и выкладывают ролики во Всемирную сеть, где их ждет благодарная глобальная аудитория. Для нового феномена есть даже термин-близнец «социальных медиа» — «социальная порнография».



В порнографии «домашнее видео» бросило вызов профессионалам индустрии и отняло у них значительную часть аудитории. Представители американской порноиндустрии говорят о резком снижении доходов и падении спроса на «качественный продукт». Подобная тенденция является следствием технологического развития. Фото- и видеотехника, позволяющая делать материалы высокого качества, легко их монтировать и сохранять в дигитальном формате, становится все более доступной, а Сеть дает возможность фактически одним кликом делать эти материалы публичными. Но развитие информационных технологий выступает здесь как катализатор процессов, скрытых в глубинах нашего сознания.

СЕКС ВНЕ ТЕЛА

На одном из любительских порно-сайтов мне попался любопытный ролик. Пара занимается сексом перед зеркалом в ванной. Девушка смотрит в зеркало. Парень, он сзади, держит в руках видеокамеру и снимает происходящее в зеркале. С одной стороны, тела двух героев этого сюжета связаны напрямую. Однако на уровне взгляда связь между девушкой и парнем осуществляется через двух посредников — зеркало и камеру. Подобная схема создает удивительную двойственность: молодой человек вроде бы непосредственно участвует в событии, но смотрит на себя и партнершу со стороны. Он выступает сразу в нескольких ролях: актера, оператора и зрителя, одновременно выходя за пределы своего тела и оставаясь внутри него.

Французский психоаналитик Жак Лакан предположил, что в зеркале ребенок встречается с другим и узнает в нем себя. Таким образом, зеркало играет роли в развитие его «я», связывая сознание с телом, которые до этого были расщеплены. Подобного рода эффект воссоединения расщепленного через отражение, можно наблюдать и в сексе. Акт «обладания другим» или же «обладания другого тобой» переживается не только через тактильный сексуальный контакт, но и через визуальную информационную картину. Сексуальное «я» познается через визуальный имидж, в котором партнеры расширяют границы физического «я» до двух тел.

Достигая «стадии зеркала», сексуальный контакт выходит на новый уровень, когда партнеры выступают не только как участники процесса, но и его зрители.

Использование зеркала во время секса — не откровение, можно вспомнить, что было модно в эпоху «до фэн-шуя» вешать зеркало над кроватью. Видеокамера — это зеркало с памятью. Теперь изображение можно повторить, обсудить, сохранить или просто посмотреть вместе, например за бокалом вина.

Вернемся к Лакану и представим себе ребенка, который наблюдает не за своим отражением в зеркале, а за записью танцующего себя, например в Youtube. Здесь самоидентификация сложнее из-за отсутствия немедленной обратной связи. Объект на экране видит себя независимым от поведения собственного тела, а значит, является более чужим. Точно так же степень диссонанса между своим «я» и тем, что наблюдается на экране, выше в случае видеосъемки интимных отношений. Но чем сильнее диссонанс и выше степень отчуждения, тем значимее эффект зеркала, который приводит к единению внешнего и внутреннего, своих собственных ощущений и того, что видно на экране.

Конечно, эффект зеркала далеко не единственная причина тяги к видеосъемке секса. Камера еще и инструмент доминирования, которая выстраивает иерархию отношений между партнерами. Камера также может усиливать «эффект унижения»: даже если запись остается тайной двоих, она привносит в отношения элемент потенциальной публики. Наконец, камера — это механизм обладания. Если фотография, как верили некоторые туземные племена, может украсть душу, то съемка секса запирает в клетку видеозаписи интимность того, кто оказался перед объективом. В зависимости от того, в чьих руках запись, другой становится его заложником.

Для мужчины-завоевателя камера также становится инструментом конструирования собственного эго. Коллекция интимных фотографий или видеозаписей, даже если эта коллекция — тайна, становится документацией сексуальной состоятельности. При этом сам по себе феномен мужчины-коллекционера, безусловно, в большей мере свидетельствует о проблемах с уверенностью в себе, чем об успешности на сексуальном поприще.

СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

Если интернет-репрезентация (1), ваш блог или сайт интересны — они привлекают к себе внимание. Сетевая идентичность работает как магнит, притягивая других членов Паутины. Подобное внимание может стать фактором успеха. Вместе с тем в новой информационной среде борьба за внимание становится все жестче. Чтобы ваш голос громко прозвучал в сетевом мире, требуется все больше и больше творческих и профессиональных ресурсов.

Классический пример проблемы переизбытка — это сайты знакомств. Успех зависит в первую очередь от того, заметят ли вашу анкету среди тысяч других. Повысить свою видимость здесь достаточно просто. Можно просто заплатить за рейтинг, и тогда на несколько секунд (а если повезет, и минут) вы окажетесь на первом месте.

Однако есть и другие менее дорогие средства. Дело в том, что фактором формирования социального капитала может быть не только ум, но и тело. В физическом мире это действует просто и наглядно — если эффектно одетая девушка идет по улице, она привлекает внимание. Как сделать так, чтобы на нас смотрели в Интернете?

Артемий Лебедев, один из самых популярных блогеров, каждый месяц проводит конкурс: девушки присылают свои фотографии с обнаженной грудью и табличкой с ником. Читатели блога комментируют и выбирают лучшую — у всех участниц наблюдался приток посетителей и тех, кто добавлял их к себе в список друзей.

Публичность интимного выступает как механизм привлечения внимания и увеличения видимости. Откровенное — это магнит в среде информационного переизбытка. По сути, обнаженная грудь — это тоже механизм формирования социального капитала. Конечно, характер сети зависит от того, что привлекает внимание. Аудитория, которая соберется вокруг интересного рассказа о путешествии на край света или чего-либо эротического, будет совсем разной.

В физическом мире интимность страшна своей опасностью, но Интернет повышает чувство защиты. Падение рисков, с одной стороны, и рост потенциала в сфере привлечения внимания — с другой привели к падению ценности откровенности — инфляции интимности. Многие дискуссии в Интернете затрагивают тему угрозы частной жизни, не замечая, что для нового поколения информационные технологии не только сокращают зону личного, но и меняют отношение к публичности интимного, по сути изменяя нормы и рамки дозволенного.

На фоне этого откровенность и интимность все чаще становятся не только механизмом привлечения внимания, но и частью интернет-общения, а не просто источником развлечения. В поиске общих интересов секс всегда остается одним из самых значимых общих знаменателей. Единственное, что не делает его одной из основных тем обсуждения, это опять же нормативные ограничения. Но в тот момент, когда Сеть снимает или смягчает эти барьеры, запретные темы становятся темой дискуссии. Люди в Сети легче делятся интимным и обсуждают сокровенное. Кстати, в том числе и поэтому мы видим, что интимные материалы, видео и фотографии появляются все чаще не только на специализированных сайтах, а в рамках социальных сетей.

В конце концов, решение, делиться ли интимными материалами с широкой публикой, — это вопрос соотношения между тем, что теряешь и что приобретаешь, публикуя подобную информацию. Информационные технологии меняют нормы. В результате публичная интимность приводит к тому, что теряешь меньше, а приобретаешь больше.

НА ПУТИ К СЕТЕВОМУ КОЛИЗЕЮ

Почему люди предпочитают домашнее видео профессиональным фильмам с актерами, бюджетами и даже иногда сюжетами? Сегодня с практически одинаковым успехом можно найти бесплатные как профессиональные, так и любительские материалы. Более того, появляется все больше платных сайтов домашней порнографии, что означает готовность людей платить за материалы, производство которых не стоило никаких денег. Помимо этого, все больше профессиональных материалов производятся в псевдолюбительском жанре.

Можно предположить, что причины популярности любительского видео в том, что зритель становится в позицию подглядывающего. Более того, эти порнозведы принадлежат к тому же миру, что и зритель. Однако этим объяснения не исчерпываются.

Человеческая история уже знала времена, когда в погоне за развлечением имитация выходила за берега, оказываясь в мире реального. Вспомним Колизей, где смерть была частью спектакля и развлечения, но при этом была абсолютно реальной. Причем историки пишут, что на сцене Колизея имели место не только бои гладиаторов. Частью зрелища были также любовные акты. Ощущение имитации в этой ситуации возникало благодаря тому, что действо имело место на сцене. Колизей не знал границ между имитацией и реальностью, но структура его пространства четко разделяла мир на сцену и зрительный зал. Происходящее на сцене было имитацией по определению. Реальное оставалось в зрительном зале.

На протяжении веков развитие культуры постепенно научило нас наслаждаться имитацией. Чтобы получить удовольствие в театре, мы совсем не ждем, чтобы чеховское ружье на сцене, которое, как мы знаем, обязательно выстрелит, еще к тому же кого-то действительно убило. Однако информационные технологии стирают границу между имитацией и реальным.

С одной стороны, они позволяют с большой легкостью задокументировать реальное.

С другой, они преподносят нам реальное через сеть и экран, деля пространство на мир спектакля и мир зрителей, также как в Колизее. Интернет — это глобальный Колизей, где реальное — часть спектакля. Как бы там ни было, мы остаемся зрителями, а значит, любое реальное всегда может быть легитимным зрелищем. В результате происходит не только инфляция интимности, но и инфляция реального. Нам уже нужны не дорогие спецэффекты, а скорее наоборот — доказательства реальности происходящего. Мы все меньше умеем наслаждаться имитацией, в то время как реальное, чтобы принести удовольствие, должно быть не просто реальным, а очень реальным.

Но в погоне за настоящим нам уже недостаточно того, что любительское порно сделано простыми людьми. Мы хотим знать, кто они, чтобы убедиться, что это одни из нас. Порнография, ассоциированная с блогом, профилем в социальной сети, конкретным человеком, добавляет реальности, а тем самым и зрелищности. Другим элементом повышения зрелищной ценности становится любительская порнография в прямом эфире, то есть не просто реальная, а реальная именно сейчас. К примеру, именно для этого часто использовался новый интернет-сервис видеорулетки, который произвольно выбирал партнера для видеочата из круга пользователей сайта. Спонтанность здесь создавала чувство безопасности, позволяя довести степень публичной сетевой интимности до максимума, выводя случайного актера на случайного зрителя и позволяя им меняться ролями. Виртуальный секс с использованием видеокамер также балансирует на грани социальной интеракции и доведенной до максимальной степени реальности порнографии.

Кто знает, какие еще средства повышения ощущения реальности предложат информационные технологии в будущем. Ясно одно — в нашем стремлении насладиться реальным мы начинаем это реальное сотворять, в то время как жизнь обычная кажется нам все больше и больше имитацией. Понятия подменяются, и порнография становится отношениями, в то время как то, что раньше мы считали отношениями, становится тенью творимого нами «реального настоящего».

ВАЖНО

Если вы собрались заняться сотворением, распространением или просмотром искусства домашней откровенности, помните:



1. Вряд ли любительский ролик из вашей спальни поможет вам найти работу, потенциальных партнеров для бизнеса или даже верных друзей.

2. Сеть не знает срока годности и хранит все, что в нее попало. Хотите ли вы, чтобы эта фотография или ролик были доступны через 20, 30 или 40 лет?

3. Не посылайте информацию через электронную почту.

4. Не храните информацию в компьютере, который подключен к Сети.

5. Если вы занимаетесь сексом через камеру, помните, что это может быть записано со второй, а то и с третьей стороны.

(1) Репрезентация — представление объекта, но не прямое, а с помощью каких-либо идей, образов.