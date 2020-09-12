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Армения ввела жёсткий и всеобщий карантин до 2021 года

  • 12.09.2020, 07:14,
  • В Мире + Европа Армения
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Армения ввела жёсткий и всеобщий карантин до 2021 годаОфициальный Ереван принял решение разом продлить карантин до 11 января 2021 года, на четыре месяца. Решение об этом 11 сентября приняло правительство Армении, для того, чтобы защитить своих граждан от второй волны коронавируса. 

Ранее в стране действовал режим ЧП, который 4 сентября изменили на карантин. Нововведённые ограничительные меры, предусматривают продление жёстких ограничений до года, с даты объявления карантина.

– Учитывая эпидемическую напряженную ситуацию во всем мире, а также то, что в Армении коронавирусная инфекция остается распространенной, правительство Армении приняло решение с 11 сентября до 11 января 2021 года ввести по всей территории страны карантинный режим,– говорится в решении армянского правительства.

В опубликованном на электронном сайте правительства Армении документе говорится, что власти страны призывают всех граждан, при выходе из дома брать с собой документы, удостоверяющие личность и соблюдать соцдистанцию. Кроме того, на территории всей страны жители обязаны носить средства индивидуальной защиты. 

Более того, главы провинций и мэры теперь могут сами без разрешения центра, ужесточать карантинные режим в своей зоне ответственности, если ухудшается коронавирусная ситуация.

Вместе с тем, некоторые ограничительные меры были сняты. К примеру, разрешено въезжать тем, кто совершает межгосударственные перевозки.

Важно отметить, что въезжать в страну сухопутным путём запрещено. Исключение только для дипломатов и членов их семей, а также для участников в похоронных процессах или панихидах. Разрешены митинги с соблюдением всех карантинных мер, и торговля в помещениях, где находятся не более 40 человек. Разрешены полёты в Ереван.

Но продлены запреты на все крупные общественные мероприятия, однако, допускаются лишь – дни рождения, свадьбы и обручения, похороны и панихиды (с участием не более 60 человек).

В воинских частях запрещены посещения, отпуска и увольнения. 

За нарушение введённых ограничений правительство предусмотрело штрафы.
По последним данным, в Армении выявлено 45 503 случаев коронавируса, их которых 41 434 человека выздоровели.




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