Рустам Эмомали заслушал отчёт по делам о половых преступлениях

В Душанбе 11 сентября было проведено рабочее заседание под председательством главы верхней палаты Таджикистана и мэра столицы Рустама Эмомали. Он заслушал отчёт генерального прокурора относительно половых преступлений. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе парламента.

В совещании также приняли участие сотрудники верховного суда и правоохранительных органов. Доклады включали преступления против половой свободы и неприкосновенности за 2017–2019 годы. Также был проведён анализ инцидентов с января по август этого года.

Генпрокурор Юсуф Рахмон отметил, что подозреваемые в недавнем преступлении в Турсунзаде в отношении девочки уже задержаны. Он добавил, что уголовное дело пока проверяется.

Эмомали подчеркнул, что в текущих условиях важно оценить эффективность следственной и судебной практики уголовных дел против свободы, чести и достоинства личности. По его словам, это особенно необходимо сделать с целью защиты малолетних и несовершеннолетних граждан.

Мэр Душанбе заострил внимание на том, что подобные действия «чужды для таджикского народа». Он поручил соответствующим органам расширить разъяснительные работы в данном направлении среди жителей страны. Эмомали подчеркнул, что нельзя допустить повторения подобных инцидентов в будущем.