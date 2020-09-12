Туркменские банки реорганизуют в акционерные общества

В Ашхабаде 11 сентября на заседании кабинета министров туркменскому лидеру было представлено предложение об изменении организационно-правовой структуры ГКБ «Халкбанк» в Акционерное общество открытого типа. Рекомендации подготовлены на основании результатов анализа, который был проведён минфином совместно с Центробанком страны. Об этом главе государства доложил вице-премьер правительства, курирующий банковскую сферу Гадыргельди Мушшиков, передаёт информагентство «Туркменистан сегодня».

— В настоящее время выполняются работы по организации рынка ценных бумаг, усовершенствованию активности банковских учреждений и поэтапному преобразованию их в акционерные общества, — сообщил чиновник.

Как отметил Мушшиков, данные действия отвечают задачам, которые определены в программе социально-экономического развития страны на 2019-2025 годы и Госпрограмме по развитию банковской сферы на 2011-2030 годы.

Заслушав отчёт Бердымухамедов отметил, что реализуемые шаги по развитию кредитных учреждений страны, призваны оказать позитивное влияние на повышение инвестпотенциала банков, укрепление финансовой базы, совершенствование банковского контроля, расширение объёма соответствующих операций.

В завершении глава государства одобрил предложение и поручил чиновнику провести работы в определённые сроки и продумать вопрос об изменении организационно-правовой структуры ряда госбанков.

Отметим, ГКБ «Халкбанк», начиная с 1920-х годов, и по настоящее время продолжает свою деятельность и является народным банком. Имея богатую историю и многолетний опыт, банк является одним из авторитетных банков страны, предоставляющих населению банковские услуги высокого качества.

В частности, банк даёт однопроцентные долгосрочные кредиты жителям страны в сумме до 90% от стоимости жилья. Залогом при заключении договора служит само элитное жильё. В число таких банков также входят ГКБТ «Туркменистан», «Дайханбанк» и «Туркменбаши».