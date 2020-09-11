Новоназначенный посол Индии в Туркменистан принят президентом Бердымухамедовым

Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты новоназначенного посла Индии в Туркменистане Видху Питхамбарана Наира. Сообщение об этом 10 сентября опубликовало информагентство «Туркменистан сегодня».

Бердымухамедов в своём выступлении отметил, что индийская и туркменская история неразрывно связанна между собой такими великими именами, как Байрам Хан Туркмен и его сын Абдурахим Хан, к наследию, которых, в дружественной стране относятся с глубоким почтением.

– Индия была и остаётся важным партнёром нашей страны, мы искренне дорожим туркмено-индийскими отношениями и придаём большое значение их дальнейшему развитию, – сказал глава государства.

Продолжая беседу, стороны отдельно затронули тему транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Как отметил Гурбангулы Бердымухамедов, этот проект возрождает Великий Шёлковый путь в новом формате.

В свою очередь, дипломат также подтвердил заинтересованность Индии в ускорении прокладки газопровода ТАПИ.

Положительно оценён опыт взаимодействия в сфере здравоохранения, примером которому, служит реализация одного из совместных туркмено-индийских проектов, а именно предприятия «Turkmenderman Ajanta Pharma Limited».

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия в области культурно-гуманитарных связей и международных транзитно-транспортных коридоров.

В завершении, глава государства выразил признательность за деятельное внимание к вопросам туркмено-индийского сотрудничества, посол заверил, что со своей стороны будет всемерно содействовать упрочению межгосударственных отношений.