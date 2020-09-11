Глава Молдовы обсудил с примаром вопросы, имеющие важное значение для Кишинёва

Президент Молдавии Игорь Додон 11 сентября провёл рабочую встречу с главой столичной администрации Ионом Чебаном. В ходе разговора, стороны обсудили вопросы, которые касаются улучшения и развития Кишинёва, где глава государства высоко оценил предпринимаемые мэром шаги для улучшения облика молдавской столицы. Об этом сообщается на странице главы Молдовы в фейсбук.

Стороны детально обсудили вопрос поступления новых транспортных средств, которые скоро должны прибыть в Кишинёв. Количество новых автобусов составляет 100 штук, а также, 35 собранных троллейбусов.

Кроме того, лидер страны и градоначальник рассмотрели темы, касающуюся возобновления учебного процесса в детских садах и школьных учреждениях, объекты инфраструктуры находящиеся на реконструкции, а также, сроки сдачи каждого объекта.

Чебан отметил, что для жителей столицы, в честь праздника дня города, который празднуется 14 октября, мэрия хочет сделать что-то уникальное, однако с соблюдением всех эпидемиологических правил, которые были установлены для борьбы с эпидемией коронавируса.