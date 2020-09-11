Турецкая компания готова открыть в Киргизии лабораторию для проведения ПЦР-тестов

Посол Киргизии в Турецкой республике Кубанычбек Омуралиев 11 сентября провёл встречу с генеральным директором турецкой компании «DS Bio ve Nano Teknolojileri A.Ş.» Динчер Шен, которая занимается производством ПЦР-тестов. В ходе переговоров, по просьбе кыргызского дипломата, глава турецкой компании согласился поставлять тесты в Кыргызстан по приемлемой цене. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Киргизии.

При этом, турецкая сторона готова направить своих специалистов для обучения кыргызских коллег по проведению тестов.

Стоит отметить, что ранее, данная компания предоставляла услуги в области генетики, информационных систем и программного обеспечения. В ходе распространения пандемической инфекции коронавируса организация начала выпускать ПЦР-тесты.

Вместе с тем, идя навстречу кыргызской стороне, Шен выразил готовность открыть в Кыргызстане полноценную лабораторию, в которой будут проводить ПЦР-тесты на наличие эпидемии коронавируса.

Кроме того, будет оборудована мобильная лаборатория на автотранспорте для проведения тестов в регионах республики.