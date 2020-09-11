Меркель обещала помочь Зеленскому с установлением мира в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский 10 сентября созвонился с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Главными темами обсуждения стали ситуация в Донецком регионе и усилия Украины по установлению там мира. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-секретариате лидера Украины.

Зеленский в первую очередь выразил признательность главе немецкого правительства за регулярно оказываемую поддержку. Он отметил, что ФРГ всегда давала объективную оценку соответствующей ситуации и была на стороне справедливости. Президент заявил, что Украина намерена добиться мира в Донбассе.

Меркель подчеркнула, что власти Германии полностью поддерживают правительство Украины в соответствующем направлении. Она акцентировала внимание на важности выполнения Парижских договорённостей в рамках нормандского формата. По её словам, сейчас также необходимо сделать всё возможное для сохранения режима перемирия в регионе.

Канцлер Германии обещала Зеленскому помочь с установлением мира в Донбассе. Она добавила, что в этом вопросе стране будет содействовать Франция.

В рамках телефонного разговора стороны также обсудили ситуацию в Беларуси.

Напомним, 8 сентября Зеленский сообщил, что встреча советников лидеров «Нормандской четвёрки» должна состояться 11 сентября.