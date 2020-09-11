Туркменистан и Армения обсудили взаимные визиты парламентариев

Посол Туркменистана в Ереване Мухамметгельды Аязов 10 сентября провёл встречу с депутатом Национального Собрания Республики Армения, руководителем группы дружбы двух стран Александром Аветисяном. Участники обсудили организацию взаимных визитов парламентариев и членов группы дружбы, по мере окончания пандемии коронавируса, передаёт информагентство «АрмИнфо».

— Тепло поприветствовав депутата армянского парламента, дипломат рассказал о приоритетных позициях внешней политики Туркменистана. Также сделал маленький экскурс по двусторонним сотрудничествам с приобретением независимости, — отмечает информагентство.

Депутат нацсобрания в свою очередь отметил, что двустороннее сотрудничество в культурно-гуманитарной и торгово-экономической сферах ведётся очень активно.

— Имея все основания для налаживания активных связей между законодательными органами стран, можно начать работу и в этом направлении, — сказал Аветисян.

Участники затронули вопросы взаимовыгодного партнёрства, о работе диппредставительства в Армении, о мероприятиях, которые пройдут в честь 25-летия нейтралитета Туркменистана.

Напомним, в Ашхабаде в августе 2019 года обсуждены вопросы расширения торгово-экономических связей между Туркменистаном и Арменией за счёт увеличения экспортно-импортных операций и активизации партнёрства в различных сферах экономики.