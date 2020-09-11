Лукашенко поблагодарил посла РФ за организацию работы российских СМИ в Беларуси

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 10 сентября встретился с послом Российской Федерации в Беларуси Дмитрием Мезенцевым. В рамках встречи, политики отметили значительное продвижение в решении насущных вопросов. Также президент, поблагодарил Мезенцева за его дипломатическую деятельность и организацию работы российских СМИ в Белоруссии. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

Как пояснил белорусский лидер, по итогам правительственных переговоров, прошедших на днях в Минске, были достигнуты согласия по многим ключевым позициям. В настоящее время идёт работа по их развитию. Александр Лукашенко пообещал, что скоро увидится с Владимиром Путиным, и они вместе поставят «жирную точку» в отношении реализации этих договорённостей, чтобы работать дальше.

Помимо этого, президент и дипломат коснулись и экономических аспектов взаимоотношений. Глава государства заявил, VII форум регионов Беларуси и России, который состоится в этом месяце, станет экономическим трамплином для стыковки интересов на многих деловых площадках.

В ходе беседы с российским посланцем, президент выразил признательность за его деятельность в Беларуси и непосредственное участие в организации работы российских СМИ в республике. Лукашенко подчеркнул, что Мезенцев за несколько месяцев сделал столько, сколько его предшественники не делали за годы.

В свою очередь, дипломат, пользуясь случаем, поздравил белорусского лидера с прошедшим днём рождения. Мезенцев передал в дар президенту книгу с топографическими картами некоторых белорусских губерний, первый экземпляр факсимильного издания 1866 года. Посол отметил, что эта книга является подтверждением справедливости границ Белоруссии, особенно для тех, кто смотрит по-иному.