 
  • 19:36 – Армения примет участие в беспрецедентных военных учениях «Кавказ-2020» 
  • 13:44 – Азербайджан на пороге межнациональной войны | Аварцы и Талыши переходят к созданию своих независимых республик 
  • 21:55 – Транспортные ведомства России и Армении урегулировали разногласия в сфере деятельности Южно-Кавказской железной дороги 
  • 19:36 – Армения примет участие в беспрецедентных военных учениях «Кавказ-2020» 
  • 21:20 – «Экранное поколение»: искаженная картина мира? 
  • 22:22 – Серийный педофил-азербайджанец надругался над пятью русскими детьми 

Лукашенко поблагодарил посла РФ за организацию работы российских СМИ в Беларуси

  • 11.09.2020, 10:50,
  • В Мире + Европа Беларусь
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Лукашенко поблагодарил посла РФ за организацию работы российских СМИ в БеларусиПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко 10 сентября встретился с послом Российской Федерации в Беларуси Дмитрием Мезенцевым. В рамках встречи, политики отметили значительное продвижение в решении насущных вопросов. Также президент, поблагодарил Мезенцева за его дипломатическую деятельность и организацию работы российских СМИ в Белоруссии. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

Как пояснил белорусский лидер, по итогам правительственных переговоров, прошедших на днях в Минске, были достигнуты согласия по многим ключевым позициям. В настоящее время идёт работа по их развитию. Александр Лукашенко пообещал, что скоро увидится с Владимиром Путиным, и они вместе поставят «жирную точку» в отношении реализации этих договорённостей, чтобы работать дальше.

Помимо этого, президент и дипломат коснулись и экономических аспектов взаимоотношений. Глава государства заявил, VII форум регионов Беларуси и России, который состоится в этом месяце, станет экономическим трамплином для стыковки интересов на многих деловых площадках.

В ходе беседы с российским посланцем, президент выразил признательность за его деятельность в Беларуси и непосредственное участие в организации работы российских СМИ в республике. Лукашенко подчеркнул, что Мезенцев за несколько месяцев сделал столько, сколько его предшественники не делали за годы.

В свою очередь, дипломат, пользуясь случаем, поздравил белорусского лидера с прошедшим днём рождения. Мезенцев передал в дар президенту книгу с топографическими картами некоторых белорусских губерний, первый экземпляр факсимильного издания 1866 года. Посол отметил, что эта книга является подтверждением справедливости границ Белоруссии, особенно для тех, кто смотрит по-иному.





  •   Просмотров Сегодня: 44


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Лукашенко допустил мысль, что после Беларуси может рухнуть и Россия
    » Беларусь и Россия значительно активизировали решение наболевших вопросов
    » Лукашенко поздравил президента и весь узбекский народ с Днём независимости
    » Лукашенко заявил о дипломатической травле в адрес Беларуси
    » Президент Белоруссии поручил всесторонне обезопасить процесс своих выборов
    » Лукашенко в перспективе предложил послу Словакии заняться бизнесом в Белоруссии
    » Как ускоренно восстановить экономику рассказал глава Белоруссии
    » Белоруссия готова создать швейцарским инвесторам выгодный климат
    » Беларусь останется в числе надёжных друзей Китая
    » Состоялась встреча президента Белоруссии и премьер-министра Латвии
    » Лукашенко выступил за наращивание партнерства со Свердловской областью
    » Лукашенко в ООН о распятом Каддафи и братоубийственной бойне на Украине
    Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Армения примет участие в беспрецедентных военных учениях «Кавказ-2020»

    • 19:36
    • 25
    • 0

    Азербайджан на пороге межнациональной войны | Аварцы и Талыши переходят к созданию своих независимых республик

    • 13:44
    • 55
    • 0

    Азербайджанец доигрался | Позор нации

    • 11:50
    • 51
    • 0

    Армения ввела жёсткий и всеобщий карантин до 2021 года

    • 07:14
    • 48
    • 0

    Рустам Эмомали заслушал отчёт по делам о половых преступлениях

    • 07:12
    • 48
    • 0

    Туркменские банки реорганизуют в акционерные общества

    • 07:11
    • 50
    • 0

    Проблемы в сексе – это здорово! Они укрепляют отношения

    • 22:55
    • 70
    • 0

    Новоназначенный посол Индии в Туркменистан принят президентом Бердымухамедовым

    • 16:22
    • 51
    • 0

    Глава Молдовы обсудил с примаром вопросы, имеющие важное значение для Кишинёва

    • 12:39
    • 69
    • 0

    Турецкая компания готова открыть в Киргизии лабораторию для проведения ПЦР-тестов

    • 11:24
    • 44
    • 0

    Меркель обещала помочь Зеленскому с установлением мира в Донбассе

    • 11:23
    • 43
    • 0

    Туркменистан и Армения обсудили взаимные визиты парламентариев

    • 11:03
    • 60
    • 0

    Лукашенко поблагодарил посла РФ за организацию работы российских СМИ в Беларуси

    • 10:50
    • 46
    • 0

    «Что делать, если в отношениях я только отдаю?» 4 совета, как научиться принимать

    • 22:55
    • 74
    • 0

    Нынешний президент Молдовы будет бороться за второй президентский мандат

    • 18:24
    • 74
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 59842
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 55653
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 49239
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 46510
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 45009
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 38822
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 37365
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 35729
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 33458
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 32045
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 26451
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 24698
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 24657
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 24515
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 22686
    • 0

    Армения примет участие в беспрецедентных военных учениях «Кавказ-2020»

    • 19:36
    • 25
    • 0

    Азербайджан на пороге межнациональной войны | Аварцы и Талыши переходят к созданию своих независимых республик

    • 13:44
    • 55
    • 0

    Азербайджанец доигрался | Позор нации

    • 11:50
    • 51
    • 0

    Лукашенко поблагодарил посла РФ за организацию работы российских СМИ в Беларуси

    • 10:50
    • 46
    • 0

    Туркменистан и Армения обсудили взаимные визиты парламентариев

    • 11:03
    • 60
    • 0

    Меркель обещала помочь Зеленскому с установлением мира в Донбассе

    • 11:23
    • 43
    • 0

    Турецкая компания готова открыть в Киргизии лабораторию для проведения ПЦР-тестов

    • 11:24
    • 44
    • 0

    Глава Молдовы обсудил с примаром вопросы, имеющие важное значение для Кишинёва

    • 12:39
    • 69
    • 0

    Новоназначенный посол Индии в Туркменистан принят президентом Бердымухамедовым

    • 16:22
    • 51
    • 0

    Туркменские банки реорганизуют в акционерные общества

    • 07:11
    • 50
    • 0

    Рустам Эмомали заслушал отчёт по делам о половых преступлениях

    • 07:12
    • 48
    • 0

    Армения ввела жёсткий и всеобщий карантин до 2021 года

    • 07:14
    • 48
    • 0

    Проблемы в сексе – это здорово! Они укрепляют отношения

    • 22:55
    • 70
    • 0

    «Что делать, если в отношениях я только отдаю?» 4 совета, как научиться принимать

    • 22:55
    • 74
    • 0

    Транзит энергоресурсов обсудили Туркменистан и участники ДЭХ

    • 15:23
    • 87
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА