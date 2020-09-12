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Азербайджанец доигрался | Позор нации

 
Адвокату актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву может грозить уголовная ответственность за нарушения при защите актера по делу о ДТП. С таким мнение выступил адвокат Андрей Князев в интервью радио «Комсомольская правда».
Он отметил, что правозащитник артиста допустил к делу свидетелей, что показания оказались ложными.
«Скорее всего, будет разбирательство по линии уголовной – откуда появились эти трое свидетелей. В данном случае может грозить и уголовное преследование», — сказал Князев.
По слова юриста, Пашаев также может понести ответственность за оскорбление участников процесса, несдержанное поведение в суде, тайные видеозаписи, которые распространились в сети.
Вот таких юристов рожает земля Азербайджана. Хорошо что это урок для других, и больше никто не будет связываться с аферистами и мошенниками из Азербайджана.


  Источник:FMG NEWS

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