 Азербайджан на пороге межнациональной войны | Аварцы и Талыши переходят к созданию своих независимых республик

На днях в социальных сетях было опубликовано видеообращение аварского религиозного деятеля
Афсаладдина Ахмедова , в котором тот обвинил азербайджанское
руководство в преследованиях аварцев азербайджанским руководством по
национальному признаку. Имам не просто раскрыл некоторые факты таких
преследований, но и пригрозил Баку
соответствующей реакцией угнетенных
аварцев.
Обращение собрало множество просмотров и комментариев, авторы которых
поддержали Ахмедова и, в свою очередь, раскрыли много новых фактов
ксенофобской политики азербайджанского режима.
«Точно такие же обращения идут с многих регионов Азербайджана. И все
они не идут ни в какое сравнение с адом, который происходит в
Нахичевани», – пишет, например, пользователь Фейсбук по имени Мовсун
Гаджиев.
«Надо вернуть аварские и лезгинские земли», – убежден, в свою очередь, Ален Лугуев.
Диас Магомедов и вовсе спрашивает, не мало ли для Азербайджана
Карабаха, очевидно, имея в виду успешную национально-освободительную
борьбу карабахских армян.
Очевидно, то ситуация в Азербайджане все более накаляется, и
национальные меньшинства этого государства уже не могут терпеть произвол
и унижения со стороны Баку
. Представляется, что если им удастся
объединиться, талыши, аварцы, лезгины и таты смогут достичь успеха,
свергнув азербайджанскую тиранию и обеспечив себе свободу, на которую
они, несомненно, имеют право.