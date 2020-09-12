Армения примет участие в беспрецедентных военных учениях «Кавказ-2020»



Армения примет участие в учениях «Кавказ-2020»

Стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020" состоится с 21 по 26 сентября, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

По его словам, основные действия развернутся на полигонах Капустин Яр и Ашулук, а также в акваториях Черного и Каспийского морей. Планируется участие воинских контингентов девяти иностранных государств, еще девять стран направят в Россию военных наблюдателей, сказал министр обороны РФ.

Он отметил, что в ходе учения будут отработаны вопросы управления группировками войск в совместных операциях "по локализации и разрешению вооруженных конфликтов, связанных с противодействием терроризму". "Учение позволит оценить способность Южного военного округа обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации", - подчеркнул Шойгу.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что активная фаза СКШУ "Кавказ-2020" станет самым масштабным мероприятием боевой подготовки в этом году. По данным ведомства, в стратегических маневрах примут участие военные Армении, Белоруссии, Мьянмы, Ирана, Индии и Пакистана.





Армянские военные специального назначения





В этих крупнейших за последние несколько лет командно-штабных учениях помимо уже сконцентрированных на границе с Украиной и Азербайджаном боевых частей Южного военного округа будет привлечено дополнительно 120 тыс. военнослужащих, около 500 танков и 300 самолетов, а также задействованы корабли Черноморского флота и Каспийского флота.





В учениях предполагается использовать и так называемые интегрированные группировки войск, которые состоят из регулярных воинских формирований и подразделений частных военных компаний. По замыслу учений, все воинские подразделения и парамилитарные военные структуры будут действовать под единым командованием и общим оперативным замыслом, а сами операции разворачиваться на территории условного противника. Какие страны могут рассматриваются в качестве потенциальных противников — догадаться не сложно.

