Лукашенко прилетел в Сочи для встречи с российским лидером

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 сентября прибыл в Россию в приморский город Сочи. В рамках визита в Российскую Федерацию президент Беларуси проведёт встречу с президентом России Владимиром Путиным в формате «один на один». Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

На недавней встрече в Минске с послом РФ в Беларуси Дмитрием Мезенцевым, Лукашенко озвучил, что по итогам правительственных переговоров достигнуты договорённости по многим ключевым позициям. В настоящее время производится работа по их развитию.

Александр Лукашенко тогда пообещал, что скоро увидится с Владимиром Путиным, и они ещё раз вместе всё обсудив, поставят «жирную точку» в отношении реализации этих договорённостей, чтобы дальше работать.

Встреча президентов состоится с «глазу на глаз». Согласно повестке политического раута, главы государств обсудят состояние и перспективы двусторонних взаимоотношений в различных сферах. Рассмотрят круг вопросов по союзным отношениям, международную тематику, проблемную ситуацию в регионе и меры совместного реагирования на возникающие вызовы.