Токаев пригласил Си Цзиньпиня посетить с ответным визитом Казахстан

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 12 сентября принял члена Госсовета, главу МИД КНР Вана И. В ходе встречи, лидер Казахстана подтвердил приглашение, адресованное председателю Китая Си Цзиньпиню прибыть с визитом в республику. Также представители сторон обсудили развитие сотрудничества между странами, контакты внутри международных и региональных организаций. Особняком была обсуждена тема совместной борьбы с коронавирусом. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-департаменте президента Казахстана.

Глава государства высоко оценил деловой и дружественный настрой в отношениях стран, базирующийся на торгово-экономическом партнёрстве и стратегическом политическом диалоге. Президент отметил значимость обеспечения реализации инвестиционных проектов в выгодных сферах, среди которых особо выделил сельское хозяйство.

Токаев сообщил собеседнику, что казахстанские фермеры имеют большой экспортный потенциал. Они свободно могут организовать поставки злаковых и масленичных культур.

Член Госсовета передал главе государства приветственное послание от имени председателя КНР Си Цзиньпиня. В нём говорится, что Казахстан близкий стратегический партнёр в Азии, с которым полностью готов углублять и расширять взаимодействия, ориентированные на пользу двух народов. Гость добавил, что руководство КНР всецело одобряет начавшиеся в Казахстане масштабные социально-экономические преобразования, инициированные лидером страны.

В целях укрепления казахстанско-китайских стратегических связей, президент пригласил председателя КНР Си Цзиньпиня совершить визит в Казахстан.