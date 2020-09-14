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Что происходит с бизнесом в Таджикистане рассказал независимый политолог

  • 14.09.2020, 13:19,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Что происходит с бизнесом в Таджикистане рассказал независимый политологНезависимый эксперт, политолог Евгений Кудряц в очередной раз по просьбе редакции CentralAsia.news прокомментировал ситуацию в Таджикистане с точки зрения развития предпринимательства. Аналитик отметил удручающее положение бизнеса в стране. К примеру, по состоянию на сентябрь в республике элементарно свернули свои дела более 10 тысяч малых и средних компаний. Согласитесь, по меркам Таджикистана цифра, впечатляющая. Помимо этого, в рейтинге Всемирного банка республика занимает место в последней десятке.

По мнению эксперта, суть проблематики в слишком высокой налоговой ставке для бизнесменов. Государственная налоговая политика не даёт субъектам предпринимательства удержаться на плаву на деловых площадках. Неподъёмные налоги прижимают представителей бизнеса, не давая им развиваться. Предпринимателей вынуждают сворачивать бизнес уже на первых этапах.

Анализируя динамику роста бизнеса в республике, Кудряц отмечает её статичность, повлиявшую на негативную статистику. Люди с деловыми инициативами боятся рисков и потрясений. Вдобавок они получили «апперкот» от пандемии коронавируса, из-за которого резко упал спрос и покупательская способность населения.

Аналитик назвал ещё одни якоря в развитии. Во-первых, сложную волочильную процедуру для того, чтобы открыть бизнес. А тех, кто всё же сумел начать дело, мучают проверками, которые мешают расширению деятельности. Во-вторых, Кудряц назвал коррупцию и её сводную сестру — тотальную бюрократию.

Продолжая диалог, политолог выразил мнение, что в Таджикистане бизнес не развивается также и по вине самих предпринимателей, начавших свое дело. Согласно изучению процесса, многие предприятия с малым и средним оборотом, закрываются уже через несколько месяцев так и не набрав должных темпов. Это происходит из-за неправильного планирования, управления и маркетинговых ошибок, когда нет прибыли то зачастую бизнес закрывают, не утруждаясь дождаться благоприятных времён, отметил Кудряц.

На вопрос корреспондента, что же дальше, эксперт ответил, что первоочередной мерой должно стать снижение налоговой удавки. Без реформирования налоговой конъюнктуры о развитии малого и среднего бизнеса и говорить нечего. Кабинет министров Таджикистана проработал новый налоговый свод правил, но у правительства пока нет конкретного плана действий, чтобы поправить дела в этой сфере, подчеркнул аналитик.

Кудряц считает, что для улучшения ситуации необходимы чёткая тактика и эффективная стратегия. В этом отношении, будет целесообразным обращаться к примерам и моделям развития других развитых государств. При этом в стране должна быть честная конкуренция, то есть, чтобы частные лица и фирмы, не позволяли себе искусственно занижать или завышать цены, сказал эксперт.

Только качественная реализация ряда мер способна исправить ситуацию с бизнесом в стране. Властям республики необходимо детально проработать улучшение инвестиционного климата, иначе большие капиталы никогда не будут вложены в таджикскую экономику, сообщил политолог. 

В этом контексте, Кудряц привёл статданные Всемирного банка, в которых подтверждается наличие в республике серьёзных проблем. В развитых странах малый и средний бизнес играет значимую роль в их экономиках, так что в Таджикистане должны понимать, что без полноценного участия малого и среднего бизнеса в экономических процессах страны, достичь реально высокого уровня развития будет крайне затруднительно, дополнил политолог.





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