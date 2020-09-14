Парламент Молдовы одобрил увеличение единовременной помощи пенсионерам

Глава государства Молдавии Игорь Додон 14 сентября возглавил еженедельное совещание высшего руководства страны, в котором приняли участие премьер-министр Ион Кику и спикер парламента Зинаида Гречаный. Во время заседания, стороны обсудили вопросы, касающиеся деятельности парламента, связанные с законопроектами, одобренными на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

Официальные лица дали высокую оценку парламентариям, за тот факт, что они одобрили в последнем чтении увеличение единовременной выплаты пенсионерам с 700 леев до 900.

Кроме того, парламент проголосовал за дополнительные меры для поддержки сельскохозяйственных производителей, которые пострадали от засушливой погоды в этом году.

Также, было отмечено, что в текущем году, несмотря на засуху, страна будет обеспечена продовольственной безопасностью. По представленным данным, около 630 тысяч тонн собрано пшеницы, кукурузы — 800 тысяч при годовом потреблении около 700 тысяч, а подсолнечника собрано около 400 тысяч тонн.