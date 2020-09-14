В Армении штурмовое десантирование отработали разведчики из России

Военнослужащие разведывательных подразделений военной базы Южного военного округа (ЮВО) РФ в Армении выполнили десантирование в тыл условного противника в ходе двустороннего батальонного тактического учения (БТУ). Об этом SNG.Today сообщили 14 сентября в пресс-службе

В ходе учений, разведчики и бойцы сил специального назначения прибыли на армянский полигон «Алагяз». Десантирование прошло штурмовым способом без парашютных прыжков из вертолетов Ми-8МТВ.

– После совершения многокилометрового марша с полной выкладкой в назначенный район, разведчики вскрыли расположение главных сил условного противника, передали координаты объектов и военной техники, вывели из строя средства связи, провели налет на командный пункт, захватили важные документы и пленных, – говорится в сообщении.

Далее, по пути к месту эвакуации на разведчиков напали военные условного противника, но они успешно отразили атаку, прибыли на точку, а затем отработали оказание первой медпомощи и эвакуацию раненых.

Кроме того, в горах Армении в ходе двусторонних учениях, военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО), радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и расчеты беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) военной базы РФ в Армении подавили и уничтожили разведывательные и ударные «дроны» условного противника.

Добавим, что в двустороннем батальонном тактическом учении от России и Армении принимают участие свыше 1,5 тыс. военных и задействованы около 300 единиц спецтехники, в том числе самолеты МиГ-29, Су-30СМ, Су-25, вертолеты Ми-8 и Ми-24 и расчеты БпЛА.

В минобороне РФ также сообщили, что в сентябре на командно-штабных учениях «Кавказ-2020» поучаствует около 80 тыс. человек. Кроме российских военнослужащих, в них поучаствуют представители ВС Армении, Белоруссии, КНР, Мьянмы и Пакистана.

Ранее, начальник российского генштаба Валерий Герасимов назвал Армению союзником и ключевым партнёром России в Закавказье.