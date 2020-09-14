Госкомитет Туркменистана по статистике введёт электронную отчётность

Государственный комитет Туркменистана по статистике позволит организациям сдавать статистические отчёты в онлайн-режиме. Для этого на сайте ведомства stat.gov.tm появится веб-страница «сдать отчёт». Об этом SNG.Today 14 сентября сообщили в пресс-центре ведомства.

Создателями новой функции станут победители аукциона государственных закупок, который пройдёт 29 сентября текущего года.

— Сдача статистических отчётов форм в онлайн-режиме сократит время и повысит качество подготовки статистических бюллетеней ведомства, — сказали в Госкомстате.

Отметим, Госкомстат является органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статинформации о социальном, экономическом, демографическом и экологическом положении Туркменистана, а также функции по контролю и надзору в области госстатдеятельности на территории страны.

Для создания новой формы отчётности организация приобретёт специализированное программное обеспечение и необходимое техническое оборудование. Внедрение очередной функции Госкомстат называет следующим шагом на пути к полному переходу на систему электронной отчётности.

Напомним, Госкомстат Туркменистана для улучшения качества статистики внешней торговли внедрил программу «Евротрейс». Программа поддерживается статотделом ООН. До 2022 года Туркменистан проведёт работы по цифровизации в министерствах, ведомствах, хякимликах, предприятиях, учреждениях и организациях.