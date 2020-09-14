Президент Киргизии обсудил с министром Китая дальнейшее развитие экономического сотрудничества

Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков 14 сентября провёл встречу с министром иностранных дел Китая Ван И, который находится в республике с официальным визитом. Во время встречи, официальные лица обсудили вопросы, касающиеся экономического партнёрства между странами, а также, Жээнбеков акцентировал внимание на проектах в сфере сельского хозяйства, транспорта и дорог. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

Вместе с тем, стороны подтвердили взаимную поддержку и солидарность в сложившейся ситуации, которая касается распространения пандемической инфекции коронавируса, негативно повлиявшая на весь мир.

Кроме того, президент передал слова приветствия председателю Китая Си Цзиньпину, а также, выразил огромную благодарность китайскому правительству за оказанную гуманитарную помощь и за направленных в Киргизию медицинских специалистов для борьбы с эпидемией коронавируса.

По словам лидера страны, Кыргызстан заинтересован в реализации новых моделей сотрудничества, в области электронной коммерции и информационных технологиях, что расширит торгово-экономические связи между республиками.