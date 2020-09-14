Правительство Азербайджана сообщило обо всех запретах до 30 сентября

Глава правительства Азербайджана Али Асадов 12 сентября подписал постановление, принятое совместно с членами кабинета министров, в котором указан окончательный перечень запретов во время карантинного режима до 30 сентября. Отмечено, что данные ограничения правительство установило для минимизации риска распространения пандемической инфекции коронавируса в стране. Об этом сообщает пресс-служба правительства Азербайджана.

Таким образом, до 30 сентября 2020 года в государстве сохраняется запрет на въезд и выезд из него наземным и воздушным транспортом, за исключением грузовых перевозок. Также, запрещены пассажирские перевозки между городами и районами страны наземным и авиационным транспортом.

Во избежание массового скопления людей и угрозы передачи эпидемии сохраняются карантинные ограничения на организацию и проведение религиозных обрядов, траурных церемоний в поминальных залах, палатках и других закрытых помещениях. Вместе с тем, проведение свадеб и торжеств также со скоплением людей тоже входит в список запретов.

Однако, в документе указано, что с 14 сентября приступает к работе «Бакинский метрополитен». В то же время метро не будет работать по выходным дням, также, как и другие виды общественного транспорта до 30 сентября.