В Туркменистане обсудили климатические изменения и пандемию коронавируса

В столице Туркменистана прошла онлайн-конференция с участием представителей природоохранных ведомств 45 стран Евразии, Америки и Австралии. Акцент был сделан на важности решения вопросов, связанных с изменением климата в мире. Об этом 12 сентября сообщило ИА TDNG.

Мероприятие было организовано Секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) и кабинетом министров Японии. В первую очередь была презентована новая японская веб-платформа для обмена опытом в соответствующем направлении.

Министр охраны окружающей среды восточноазиатской страны Синдзиро Коидзуми отметил, что мир в этом году столкнулся с серьёзной проблемой — пандемией коронавируса. Он подчеркнул, что это подкосило экономику многих стран. Чиновник акцентировал внимание на том, что даже в таких условиях нельзя забывать о проблемах изменения климата.

Туркменские специалисты в области природопользования отметили, что сейчас в стране необходимо разработать новые принципы раннего предупреждения возможной засухи в условиях аридного климата. Была проведена оценка инноваций. Эксперты рассказали о мульчировании почвы полиэтиленовой плёнкой, обогащении почвы органическим веществом при орошении, создании питомника для выращивания защитных лесных пород.