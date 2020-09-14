В Азербайджане готовятся закрыть все русские школы | Глава ЦАМО

Глава ЦАМО: Функционирующие в Азербайджане русскоязычные школы не отвечают ни образовательным, ни политическим целям



В Центре анализа международных отношений (ЦАМО) прокомментировали актуализацию в Азербайджане разговоров о необходимости деятельности русскоязычных школ. Как заявил председатель правления ЦАМО Фарид Шафиев, на самом деле вопрос, относящийся к образовательной сфере, при нынешних условиях политизируется. По его мнению, следует разделить два этих вопроса.



«Долгое время вопрос, связанный с положением русского языка и русскоязычных школ на постсоветском пространстве был политической темой, что вполне естественно. С одной стороны, это было связано с геополитической позицией России, с другой, некоторыми процессами во внутренней политике независимых государств. Положительным является тот факт, что в Азербайджане русские могут пользоваться правами, которые Конституция Азербайджанской Республики признает за всеми гражданами Азербайджана. Что касается русскоязычных школ, следует отметить, что деятельность этих школ полностью финансируется из госбюджета Азербайджана, и в дальнейшем финансирование прекратиться.

Желание извлечь из этого вопроса политические дивиденды для Азербайджана — безуспешны. Несмотря на небольшое количество русскоязычных школ в Армении в сравнении с Азербайджаном, ход товузских событий показал, что Россия продолжает по всем направлениям поддерживать своего традиционного и верного союзника», – подчеркнул Шафиев.



По его словам, в Азербайджане к деятельности русскоязычных школ нужно относиться с образовательной и экономической точек зрения. Более того, он отметил, что укрепление независимости страны требует усиления официального азербайджанского языка и свободного владения им каждым гражданином.

Наряду с этим, современное экономическое развитие делает целесообразным знание иностранных языков, в первую очередь, турецкого языка, заметил он.

«Выпускники, окончившие русскоязычные школы в Азербайджане, не знают официальный азербайджанский язык, кроме того, их знание русского языка в ряде случаев тоже неудовлетворительное. Функционирующие сегодня русскоязычные школы не отвечают ни образовательным, ни политическим целям», – посетовал Шафиев.

Вместе с тем, глава ЦАМО отметил, что работающие в Азербайджане русскоязычные должны применить международный опыт и перейти на систему обучения по двуязычной программе (immersion). По этой системе, в школах обучение академическим предметам ведется параллельно на двух языках.

Например, у нас химию можно преподавать на азербайджанском, физику на русском или историю на азербайджанском, литературу на русском языках (в данных рамках могут быть предложены различные варианты). Таким образом, завершивший обучение учащийся в первую очередь основательно усваивает официальный азербайджанский язык, а затем иностранный, в данном случае русский язык.

Таким образом, вопрос, связанный с русскоязычными школами, следует удалить из политической повестки и развиваться исключительно в научно-образовательной плоскости Азербайджана», – резюмировал он.

Таким образом Россия должна понять что Азербайджан спекулировал так называемым фактором русских школ чтобы добиться определенных привилегий, но сейчас осознав что грязная игра в России не приветствуется признали что русские школы они использовали против Армении и Нагорно-Карабахской Республики.

В азербайджанском сегменте соцсетей получил распространение видеоролик, в котором учительница проводит занятие со школьниками младших классов одной из русских школ в Азербайджане.