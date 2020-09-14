 
  • 23:30 – Рейтинг партий Грузии | NDI 
  • 19:12 – Азербайджан напугали военные учения Армении и России | Паника в Азербайджане 
  • 21:55 – Транспортные ведомства России и Армении урегулировали разногласия в сфере деятельности Южно-Кавказской железной дороги 
  • 23:30 – Рейтинг партий Грузии | NDI 
  • 21:20 – «Экранное поколение»: искаженная картина мира? 
  • 12:50 – СНБ Армении возбудила уголовное дело о незаконном присвоении имущества бывшим ереванским мэром Гагиком Бегларяном 

В Азербайджане готовятся закрыть все русские школы | Глава ЦАМО

 
Глава ЦАМО: Функционирующие в Азербайджане русскоязычные школы не отвечают ни образовательным, ни политическим целям

В Центре анализа международных отношений (ЦАМО) прокомментировали актуализацию в Азербайджане разговоров о необходимости деятельности русскоязычных школ. Как заявил председатель правления ЦАМО Фарид Шафиев, на самом деле вопрос, относящийся к образовательной сфере, при нынешних условиях политизируется. По его мнению, следует разделить два этих вопроса.

«Долгое время вопрос, связанный с положением русского языка и русскоязычных школ на постсоветском пространстве был политической темой, что вполне естественно. С одной стороны, это было связано с геополитической позицией России, с другой, некоторыми процессами во внутренней политике независимых государств. Положительным является тот факт, что в Азербайджане русские могут пользоваться правами, которые Конституция Азербайджанской Республики признает за всеми гражданами Азербайджана. Что касается русскоязычных школ, следует отметить, что деятельность этих школ полностью финансируется из госбюджета Азербайджана, и в дальнейшем финансирование прекратиться. 
Желание извлечь из этого вопроса политические дивиденды для Азербайджана — безуспешны. Несмотря на небольшое количество русскоязычных школ в Армении в сравнении с Азербайджаном, ход товузских событий показал, что Россия продолжает по всем направлениям поддерживать своего традиционного и верного союзника», – подчеркнул Шафиев.

По его словам, в Азербайджане к деятельности русскоязычных школ нужно относиться с образовательной и экономической точек зрения. Более того, он отметил, что укрепление независимости страны требует усиления официального азербайджанского языка и свободного владения им каждым гражданином. 
Наряду с этим, современное экономическое развитие делает целесообразным знание иностранных языков, в первую очередь, турецкого языка, заметил он.
«Выпускники, окончившие русскоязычные школы в Азербайджане, не знают официальный азербайджанский язык, кроме того, их знание русского языка в ряде случаев тоже неудовлетворительное. Функционирующие сегодня русскоязычные школы не отвечают ни образовательным, ни политическим целям», – посетовал Шафиев.
Вместе с тем, глава ЦАМО отметил, что работающие в Азербайджане русскоязычные должны применить международный опыт и перейти на систему обучения по двуязычной программе (immersion). По этой системе, в школах обучение академическим предметам ведется параллельно на двух языках.
Например, у нас химию можно преподавать на азербайджанском, физику на русском или историю на азербайджанском, литературу на русском языках (в данных рамках могут быть предложены различные варианты). Таким образом, завершивший обучение учащийся в первую очередь основательно усваивает официальный азербайджанский язык, а затем иностранный, в данном случае русский язык. 
Таким образом, вопрос, связанный с русскоязычными школами, следует удалить из политической повестки и развиваться исключительно в научно-образовательной плоскости Азербайджана», – резюмировал он.
Таким образом Россия должна понять что Азербайджан спекулировал так называемым фактором русских школ чтобы добиться определенных привилегий, но сейчас осознав что грязная игра в России не приветствуется признали что русские школы они использовали против Армении и Нагорно-Карабахской Республики. 
В азербайджанском сегменте соцсетей получил распространение видеоролик, в котором учительница проводит занятие со школьниками младших классов одной из русских школ в Азербайджане.
На вопрос учительницы, кто является врагом Азербайджана, дети дружно отвечают армяне и Армения.
Отметим, что, помимо оголтелой армянофибии, неподготовленного к азербайджанским реалиям зрителя могут оправданно удивить и умственные способности учительницы. Так, в ходе ролика она, заведя шарманку о "20 процентах" и "оккупированных землях", не может правильно выговорить национальность "главных врагов Азербайджана", назвав их  "армяньями". Вот он уровень русских школ Азербайджана. 



  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 41


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » 588 новых больных COVID-19 в Азербайджане. Семь человек скончались
    » Коронавирус в Азербайджане остановить уже невозможно | более 77000 фактов заражения коронавирусной инфекцией
    » Бедственное состояние русских в Азербайджане | Видео обращение русского инвалида
    » Ситуация в Азербайджане с правами человека удручающая | Human Right Watch
    » Армения – первая христианская страна, которая стояла на стороне России во всех крупных конфликтах | Николай Платошкин
    » Русский язык в Азербайджане | Без цензуры
    » Позор образования в Азербайджане | "Толерантный Азербайджан"
    » ОБСЕ разнесла Азербайджан в пух и прах.
    » В Вашингтоне прошла акция с требованием освободить политзаключенных в Азербайджане
    » В Азербайджане заблокировали независимые радиостанции
    » Скандал в Азербайджане продолжается: МНБ прослушивало главу ЦИК
    » Новым послом Венгрии в Азербайджане будет Имре Ласлоцки
    Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Рейтинг партий Грузии | NDI

    • 23:30
    • 29
    • 0

    5 опасных ошибок в фильме «50 оттенков серого». Почему это – не БДСМ

    • 22:55
    • 27
    • 0

    в Анталье изнасиловали 15-летнюю россиянку | Нравы Варваров

    • 22:53
    • 36
    • 0

    В Азербайджане готовятся закрыть все русские школы | Глава ЦАМО

    • 20:30
    • 45
    • 0

    Президент Киргизии обсудил с министром Китая дальнейшее развитие экономического сотрудничества

    • 19:57
    • 24
    • 0

    Азербайджан напугали военные учения Армении и России | Паника в Азербайджане

    • 19:12
    • 53
    • 0

    Лукашенко прилетел в Сочи для встречи с российским лидером

    • 13:29
    • 31
    • 0

    Токаев пригласил Си Цзиньпиня посетить с ответным визитом Казахстан

    • 13:28
    • 67
    • 0

    Что происходит с бизнесом в Таджикистане рассказал независимый политолог

    • 13:19
    • 41
    • 0

    Парламент Молдовы одобрил увеличение единовременной помощи пенсионерам

    • 12:49
    • 39
    • 0

    В Армении штурмовое десантирование отработали разведчики из России

    • 12:47
    • 29
    • 0

    Госкомитет Туркменистана по статистике введёт электронную отчётность

    • 12:43
    • 33
    • 0

    Правительство Азербайджана сообщило обо всех запретах до 30 сентября

    • 10:59
    • 30
    • 0

    В Туркменистане обсудили климатические изменения и пандемию коронавируса

    • 09:58
    • 34
    • 0

    В чем скрытый смысл сексуальных фантазий

    • 22:55
    • 79
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 59883
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 55685
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 49259
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 46609
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 45029
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 38848
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 37383
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 35753
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 33486
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 32064
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 26478
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 24731
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 24700
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 24534
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 22714
    • 0

    Рейтинг партий Грузии | NDI

    • 23:30
    • 29
    • 0

    в Анталье изнасиловали 15-летнюю россиянку | Нравы Варваров

    • 22:53
    • 36
    • 0

    В Азербайджане готовятся закрыть все русские школы | Глава ЦАМО

    • 20:30
    • 45
    • 0

    В Туркменистане обсудили климатические изменения и пандемию коронавируса

    • 09:58
    • 34
    • 0

    Правительство Азербайджана сообщило обо всех запретах до 30 сентября

    • 10:59
    • 30
    • 0

    Президент Киргизии обсудил с министром Китая дальнейшее развитие экономического сотрудничества

    • 19:57
    • 24
    • 0

    Госкомитет Туркменистана по статистике введёт электронную отчётность

    • 12:43
    • 33
    • 0

    В Армении штурмовое десантирование отработали разведчики из России

    • 12:47
    • 29
    • 0

    Парламент Молдовы одобрил увеличение единовременной помощи пенсионерам

    • 12:49
    • 39
    • 0

    Что происходит с бизнесом в Таджикистане рассказал независимый политолог

    • 13:19
    • 41
    • 0

    Токаев пригласил Си Цзиньпиня посетить с ответным визитом Казахстан

    • 13:28
    • 67
    • 0

    Лукашенко прилетел в Сочи для встречи с российским лидером

    • 13:29
    • 31
    • 0

    Азербайджан напугали военные учения Армении и России | Паника в Азербайджане

    • 19:12
    • 53
    • 0

    Армения примет участие в беспрецедентных военных учениях «Кавказ-2020»

    • 19:36
    • 100
    • 0

    Азербайджан на пороге межнациональной войны | Аварцы и Талыши переходят к созданию своих независимых республик

    • 13:44
    • 159
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА