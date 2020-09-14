 в Анталье изнасиловали 15-летнюю россиянку | Нравы варваров

По данным турецких СМИ, в одном из пятизвездочных отелей в Анталье изнасиловали 15-летнюю россиянку, приехавшую на отдых с семьей, при этом насильником оказался сотрудник гостиницы, предположительно, официант. Отмечалось, что семья пожаловалась на сотрудника и руководство отеля в прокуратуру, подозреваемого взяли под стражу.

"Мы подтверждаем факт инцидента, однако речь идет не об изнасиловании, а о сексуальных домогательствах. Мы своевременно были проинформированы об этом, нами была оказана необходимая консульская поддержка матери и девочке. В сопровождении нашего дипломата они побывали в прокуратуре и дали показания. Надеемся, что в ходе следственного процесса все виновные лица будут наказаны", - сказал собеседник агентства.

Он выразил возмущение тем фактом, что турецкие СМИ назвали имя и фамилию несовершеннолетней россиянки.

"Это грубейшее нарушение местного законодательства. Мы этим будем заниматься и обращаться в местные органы, которые курируют прессу. Потому что в подобных случаях, если речь идет о турецких гражданах, они пишут только инициалы. И даже фамилию человека, который обвиняется в домогательствах, они не называют", - отметил дипломат.После того, как мать с девочкой дали показания, они вернулись в Россию, сообщил он.

Генконсульство далее проследит за тем, как будет вестись судебный процесс.



