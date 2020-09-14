Рейтинг партий Грузии | NDI 

До парламентских выборов в Грузии остается полтора месяца, партии усиленно считают голоса потенциальных избирателей - кто на что рассчитывает?

Исследование показало, что 88% жителей страны планируют голосовать, однако 59% пока еще не знают, за кого. Опрос выявил, что при выборе желаемого кандидата избиратель, в первую очередь, обратит внимание на экономическую политику партии (36%), политику здравоохранения (12%) и политику, связанную с верховенством закона (12%).





По словам спикера парламента Грузии Арчила Талаквадзе, благодаря более достоверным, публичным и авторитетным исследованиям известно, что "Грузинская мечта" пользуется значительной поддержкой населения Грузии. Так он прокомментировал результаты опроса NDI, сравнивая его с опросом GORBI.





"Мы знаем из очень достоверных, публичных и авторитетных исследований, что "Грузинская мечта" пользуется значительной поддержкой. Согласно последним исследованиям, партию поддерживают 56% населения. Мы также уверены, что увеличим эту поддержку в ходе предвыборной кампании", - сказал спикер.





Один из лидеров "Европейской Грузии" Гига Бокерия увидел в результатах опроса NDI "стремление грузинского народа к переменам". Он заверил, что "Европейская Грузия" оправдает эти ожидания.





"Необходимо менять ситуацию. Это полная противоположность тому, что мы слышали от Иванишвили, что все хорошо и ничего не изменится. В стране должны произойти перемены, и этих изменений требует народ. Мы собираемся оправдать эти ожидания с нашим планом", - сказал Бокерия.





"К сожалению, мы живем в реальности, где каждый пятый ребенок голодает, а индекс голода является самым высоким в регионе. Поэтому эти исследования не удивительны, в том числе и то, что люди ждут от той или иной политической партии определенного экономического видения. Я уверенна, что большинство наших избирателей убедятся в том, что "Национальное движение" может вывести страну из этого кризиса", - сказала Бокучава.





Американский национальный демократический институт (NDI) опубликовал результаты опроса, которые поспешили прокомментировать грузинские политики.Накануне результаты своего опроса, проведенного по заказу телекомпании "Имеди", обнародовал Международный центр общественного мнения и маркетинга GORBI. И в этом опросе в рейтинге партий с 56% лидирует правящая партия "Грузинская мечта".По словам Талаквадзе, власть уважает выбор граждан и готова честно выиграть парламентские выборы.По его словам, правящая команда уважает мнение граждан и готова справедливо победить на демократических выборах.А вот лидер оппозиционной партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе считает, что за время, оставшееся до выборов, многое зависит от оппозиции, так как большинство респондентов NDI пока не определились, за кого будут голосовать."88% собираются пойти на выборы, и большинство из них еще не решили, за кого голосовать. Это значит, что все будет зависеть от того, какого рода кампания будет в оставшиеся полтора месяца. Многое зависит от оппозиции. Если оппозиция сможет объяснить населению, что мы будем делать и как мы изменим страну, когда "Мечта" больше не будет у власти, мы победим на этих выборах", - сказал Джапаридзе.По словам члена "Единого национального движения" Тины Бокучава, результаты опроса NDI показывают, что население страдает от экономических проблем, безработицы и голода.Бокучава уверена, что именно "Национальное движение" сможет вывести страну из кризиса.Опрос был проведен в период с 6 по 11 августа 2020 года. Исследователи опросили более 2 тысяч респондентов по всей Грузии путем телефонного интервьюирования. Опрос был проведен на грузинском, азербайджанском, армянском и русском языках.NDI изучает общественное мнение в Грузии с 2009 года. Опрос по его заказу провела грузинская НПО "Центр исследовательских ресурсов Кавказа" (СRRС) при финансовой поддержке правительства Великобритании. Погрешность опроса, как утверждают исследователи, составила +/- 1,3%.