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Азербайджанский журналист принял христианство ради убежища от клана Алиевых в Германии

 Азербайджан превратился в страну, лидирующую по случаям гонений, избиений, арестов и судебного преследования журналистов.
Писатель и журналист из Азербайджана Абиль Гасанов, отправившись с семьей в Германию, принял там христианство в надежде на то, что это поможет ему получить убежище, сообщает немецкое издание Westfalen-Blatt.

Баптистская община приняла Гасанова и его семью в свое сообщество. Ему это и нужно было. Сменив вероисповедание, Гасанов вместе со своим немецким адвокатом заявили, что теперь его ни в коем случае нельзя депортировать обратно, так как «в Азербайджане преследуют людей, исповедующих христианство». 

Сообщается, что 52-летний Гасанов, работавший в ряде оппозиционных азербайджанских СМИ, в Германии вместе с женой вынужденно работают уборщиками в автобусной компании в городке Шлос-Хольте-Штукенброк. Из 2 тысяч евро, которые они ежемесячно зарабатывают, 1 300 уходит на городские налоги. Муж, жена и их 16-летний сын живут во временном общежитии.
 
Напомним что власти Азербайджана заключили в тюрьму несколько известных журналистов. Комитет по защите журналистов заявил , что обвинения против многих журналистов «сфабрикованы» и «политизированным». По состоянию на конец 2014 года за решеткой оставались восемь журналистов. Международные инстанции, такие как Комиссар Совета Европы по правам человека , последовательно опровергают оправдания азербайджанских властей о том, что заключенные в тюрьму журналисты преследовались и осуждались за общеуголовные преступления. Согласно сообщениям, условия содержания журналистов в тюрьмах являются ужасными, с обычным жестоким обращением и отказом в медицинской помощи. По состоянию на конец 2015 года в Азербайджане в тюрьмах остаются более 10 журналистов. Среди них:
Обозреватель газеты « Азадлыг» Сеймур Хази обвиняется в хулиганстве;
Парвиз Хашимли , журналист, обвиняется в контрабанде, незаконном хранении и продаже огнестрельного оружия;
Ниджат Алиев , главный редактор новостного сайта azadxeber.az , по различным обвинениям, включая хранение наркотиков и разжигание ненависти;
Рашад Рамазанов , независимый блогер, обвиняется в незаконном хранении и продаже наркотиков.
Полный список случаев заключения журналистов за последние годы следующий:
В августе 2011 года власти заключили в тюрьму Рамина Байрамова, редактора исламского новостного сайта Islam-Azeri.az. Его новостной сайт ранее подвергал критике правительство Азербайджана. Власти Азербайджана сначала обвинили Байрамова в «враждебной стране деятельности» и «подстрекательстве к массовым беспорядкам». Не сумев доказать эти обвинения, власти предъявили ему обвинения в хранении наркотиков и оружия. Министерство внутренней безопасности Азербайджана заявило, что обнаружило в его гараже оружие и наркотики, но Байрамов сказал, что они были там подброшены.
В феврале 2012 года полиция арестовала Анара Байрамлы , журналиста иранского телевидения, по обвинению в хранении героина. Несколько правозащитных организаций назвали обвинение сфабрикованным по политическим мотивам.
В ноябре 2013 года интернет-активист Абдул Абилов был арестован по сомнительному обвинению в торговле наркотиками.
В апреле 2014 года известные правозащитники Лейла Юнус , руководитель Института мира и демократии, и ее муж Ариф Юнус были задержаны властями по обвинению в шпионаже в пользу Армении. Лейла Юнус приговорена к трем месяцам предварительного заключения, а ее муж Ариф отдельно заключен в тюрьму. Задержание Юнуса вызвало большой международный резонанс. Выдающиеся международные организации, такие как Amnesty International , Парламентская ассамблея Совета Европы , Миссия США при ОБСЕ , Обсерватория защиты правозащитников, Нобелевская женская инициатива , Репортеры без границ , Хьюман Райтс Вотч и другие, резко осудили их задержание. в качестве еще одного шага в государственном подавлении гражданского общества в Азербайджане и призвал к их немедленному освобождению.
В августе 2014 года по обвинению в хулиганстве был арестован критикующий « Азадлыг» Сеймур Хези .
В августе 2014 года правозащитники Интигам Алиев , глава Общества правового просвещения, и Расул Джафаров , глава Клуба прав человека, были арестованы, и работа этих двух организаций была остановлена.
Некоторым иностранным журналистам также было отказано во въезде в Азербайджан или они были высланы из страны за неблагоприятные репортажи о внутренних и внешних вопросах.
В июне 2011 года Диана Маркосян , внештатный фотограф журнала Bloomberg Markets , имеющая двойное российско-американское гражданство, была запрещена азербайджанскими пограничниками во въезде в международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку на том основании, что она армянка .
В том же месяце журналисту New York Times сообщили, что ему не выдадут визу до тех пор, пока он не объяснит, почему в Соединенных Штатах было столько «негативной информации» об Азербайджане.
В апреле 2011 года съемочная группа шведского телевидения была арестована и отправлена ​​обратно в аэропорт после освещения демонстрации протестующих оппозиции.
Посольство Азербайджана в Италии публикует в Интернете черный список лиц нон грата и использует его для наказания журналистов, посещающих Нагорно-Карабахскую Республику.
 
В Азербайджане продолжают преследовать журналистов за профессиональную работу. 
По отчетам международных организаций, Азербайджан превратился в страну, лидирующую по случаям гонений, избиений, арестов и судебного преследования журналистов.


  Источник:FMG NEWS

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