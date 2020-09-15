Азербайджанский журналист принял христианство ради убежища от клана Алиевых в Германии

Писатель и журналист из Азербайджана Абиль Гасанов, отправившись с семьей в Германию, принял там христианство в надежде на то, что это поможет ему получить убежище, сообщает немецкое издание Westfalen-Blatt.



Баптистская община приняла Гасанова и его семью в свое сообщество. Ему это и нужно было. Сменив вероисповедание, Гасанов вместе со своим немецким адвокатом заявили, что теперь его ни в коем случае нельзя депортировать обратно, так как «в Азербайджане преследуют людей, исповедующих христианство».



Сообщается, что 52-летний Гасанов, работавший в ряде оппозиционных азербайджанских СМИ, в Германии вместе с женой вынужденно работают уборщиками в автобусной компании в городке Шлос-Хольте-Штукенброк. Из 2 тысяч евро, которые они ежемесячно зарабатывают, 1 300 уходит на городские налоги. Муж, жена и их 16-летний сын живут во временном общежитии.





Обозреватель газеты « Азадлыг» Сеймур Хази обвиняется в хулиганстве;

Парвиз Хашимли , журналист, обвиняется в контрабанде, незаконном хранении и продаже огнестрельного оружия;

Ниджат Алиев , главный редактор новостного сайта azadxeber.az , по различным обвинениям, включая хранение наркотиков и разжигание ненависти;

Рашад Рамазанов , независимый блогер, обвиняется в незаконном хранении и продаже наркотиков.

Полный список случаев заключения журналистов за последние годы следующий:

В августе 2011 года власти заключили в тюрьму Рамина Байрамова, редактора исламского новостного сайта Islam-Azeri.az. Его новостной сайт ранее подвергал критике правительство Азербайджана. Власти Азербайджана сначала обвинили Байрамова в «враждебной стране деятельности» и «подстрекательстве к массовым беспорядкам». Не сумев доказать эти обвинения, власти предъявили ему обвинения в хранении наркотиков и оружия. Министерство внутренней безопасности Азербайджана заявило, что обнаружило в его гараже оружие и наркотики, но Байрамов сказал, что они были там подброшены.

В феврале 2012 года полиция арестовала Анара Байрамлы , журналиста иранского телевидения, по обвинению в хранении героина. Несколько правозащитных организаций назвали обвинение сфабрикованным по политическим мотивам.

В ноябре 2013 года интернет-активист Абдул Абилов был арестован по сомнительному обвинению в торговле наркотиками.

В апреле 2014 года известные правозащитники Лейла Юнус , руководитель Института мира и демократии, и ее муж Ариф Юнус были задержаны властями по обвинению в шпионаже в пользу Армении. Лейла Юнус приговорена к трем месяцам предварительного заключения, а ее муж Ариф отдельно заключен в тюрьму. Задержание Юнуса вызвало большой международный резонанс. Выдающиеся международные организации, такие как Amnesty International , Парламентская ассамблея Совета Европы , Миссия США при ОБСЕ , Обсерватория защиты правозащитников, Нобелевская женская инициатива , Репортеры без границ , Хьюман Райтс Вотч и другие, резко осудили их задержание. в качестве еще одного шага в государственном подавлении гражданского общества в Азербайджане и призвал к их немедленному освобождению.

В августе 2014 года по обвинению в хулиганстве был арестован критикующий « Азадлыг» Сеймур Хези .

В августе 2014 года правозащитники Интигам Алиев , глава Общества правового просвещения, и Расул Джафаров , глава Клуба прав человека, были арестованы, и работа этих двух организаций была остановлена.

Некоторым иностранным журналистам также было отказано во въезде в Азербайджан или они были высланы из страны за неблагоприятные репортажи о внутренних и внешних вопросах.

В июне 2011 года Диана Маркосян , внештатный фотограф журнала Bloomberg Markets , имеющая двойное российско-американское гражданство, была запрещена азербайджанскими пограничниками во въезде в международный аэропорт Гейдар Алиев в

В том же месяце журналисту New York Times сообщили, что ему не выдадут визу до тех пор, пока он не объяснит, почему в Соединенных Штатах было столько «негативной информации» об Азербайджане.

В апреле 2011 года съемочная группа шведского телевидения была арестована и отправлена ​​обратно в аэропорт после освещения демонстрации протестующих оппозиции.

Посольство Азербайджана в Италии публикует в Интернете черный список лиц нон грата и использует его для наказания журналистов, посещающих Нагорно-Карабахскую Республику. Напомним что власти Азербайджана заключили в тюрьму несколько известных журналистов. Комитет по защите журналистов заявил , что обвинения против многих журналистов «сфабрикованы» и «политизированным». По состоянию на конец 2014 года за решеткой оставались восемь журналистов. Международные инстанции, такие как Комиссар Совета Европы по правам человека , последовательно опровергают оправдания азербайджанских властей о том, что заключенные в тюрьму журналисты преследовались и осуждались за общеуголовные преступления. Согласно сообщениям, условия содержания журналистов в тюрьмах являются ужасными, с обычным жестоким обращением и отказом в медицинской помощи. По состоянию на конец 2015 года в Азербайджане в тюрьмах остаются более 10 журналистов. Среди них:Обозреватель газеты « Азадлыг» Сеймур Хази обвиняется в хулиганстве;Парвиз Хашимли , журналист, обвиняется в контрабанде, незаконном хранении и продаже огнестрельного оружия;Ниджат Алиев , главный редактор новостного сайта azadxeber.az , по различным обвинениям, включая хранение наркотиков и разжигание ненависти;Рашад Рамазанов , независимый блогер, обвиняется в незаконном хранении и продаже наркотиков.В августе 2011 года власти заключили в тюрьму Рамина Байрамова, редактора исламского новостного сайта Islam-Azeri.az. Его новостной сайт ранее подвергал критике правительство Азербайджана. Власти Азербайджана сначала обвинили Байрамова в «враждебной стране деятельности» и «подстрекательстве к массовым беспорядкам». Не сумев доказать эти обвинения, власти предъявили ему обвинения в хранении наркотиков и оружия. Министерство внутренней безопасности Азербайджана заявило, что обнаружило в его гараже оружие и наркотики, но Байрамов сказал, что они были там подброшены.В феврале 2012 года полиция арестовала Анара Байрамлы , журналиста иранского телевидения, по обвинению в хранении героина. Несколько правозащитных организаций назвали обвинение сфабрикованным по политическим мотивам.В ноябре 2013 года интернет-активист Абдул Абилов был арестован по сомнительному обвинению в торговле наркотиками.В апреле 2014 года известные правозащитники Лейла Юнус , руководитель Института мира и демократии, и ее муж Ариф Юнус были задержаны властями по обвинению в шпионаже в пользу Армении. Лейла Юнус приговорена к трем месяцам предварительного заключения, а ее муж Ариф отдельно заключен в тюрьму. Задержание Юнуса вызвало большой международный резонанс. Выдающиеся международные организации, такие как Amnesty International , Парламентская ассамблея Совета Европы , Миссия США при ОБСЕ , Обсерватория защиты правозащитников, Нобелевская женская инициатива , Репортеры без границ , Хьюман Райтс Вотч и другие, резко осудили их задержание. в качестве еще одного шага в государственном подавлении гражданского общества в Азербайджане и призвал к их немедленному освобождению.В августе 2014 года по обвинению в хулиганстве был арестован критикующий « Азадлыг» Сеймур Хези .В августе 2014 года правозащитники Интигам Алиев , глава Общества правового просвещения, и Расул Джафаров , глава Клуба прав человека, были арестованы, и работа этих двух организаций была остановлена.В июне 2011 года Диана Маркосян , внештатный фотограф журнала Bloomberg Markets , имеющая двойное российско-американское гражданство, была запрещена азербайджанскими пограничниками во въезде в международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку на том основании, что она армянка .В том же месяце журналисту New York Times сообщили, что ему не выдадут визу до тех пор, пока он не объяснит, почему в Соединенных Штатах было столько «негативной информации» об Азербайджане.В апреле 2011 года съемочная группа шведского телевидения была арестована и отправлена ​​обратно в аэропорт после освещения демонстрации протестующих оппозиции.Посольство Азербайджана в Италии публикует в Интернете черный список лиц нон грата и использует его для наказания журналистов, посещающих Нагорно-Карабахскую Республику.