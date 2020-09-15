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До 15 октября продлен срок действия временных ограничений в Туркменистане

До 15 октября продлен срок действия временных ограничений в ТуркменистанеВ Туркменистане временные ограничения на работу объектов торговли продлены до 15 октября текущего года, за исключением магазинов продпродукции и товаров повседневного спроса. Об этом 15 сентября сообщает сайт Centralasia.news.

Запрет на проведение в стране спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий продлили до 15 октября. На этот же период будут закрыты развлекательные заведения, салоны красоты, фитнес-центры, предприятия общественного питания - банкетные залы, кафе, рестораны, столовые.

Отметим, учитывая необходимость парикмахерских и швейных ателье, до 1 октября продлевается разрешение на работу, ранее данное этим объектам. Объекты сфер социальных услуг смогут работать при строгом выполнении действующих санитарно-гигиенических правил и при графике с 09:00 до 20:00.

Ношение масок, респираторов либо других средств защиты органов дыхания обязательно в магазинах, торговых центрах, на рабочем месте, а также в любых видах общественного транспорта и в такси. В общественных местах по-прежнему необходимо соблюдать дистанцию не менее двух метров.

Напомним, правительство Туркменистана в целях профилактики новой коронавирусной инфекции, приняло решение оставить мечети закрытыми до 1 октября.

Добавим, с 21 июля в республике были закрыты крупные торгово-развлекательные центры, спортивные объекты, рынки, точки общественного питания, а также предприятия в сфере услуг. До 1 октября приостановлено внутреннее железнодорожное сообщение. Для перелёта по стране нужно предоставлять медсправку, которая действует 72 часа. Международные рейсы отменены до 30 сентября 2020 года.

По состоянию на 15 сентября, в Туркменистане не обнаружено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Разработан совместный план Кабмина и ООН борьбы с инфекциями.





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