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Узбекистан и ОАЭ обсудили вопросы повышения госуправления

Узбекистан и ОАЭ обсудили вопросы повышения госуправленияВ формате видеоконференции 14 сентября состоялись переговоры министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова и министра по делам кабмина и будущего ОАЭ Мохаммада бин Абдуллы аль-Гергави. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе МИВТ.

Арабские эмираты содействуют повышению эффективности государственного управления в Узбекистане, в частности, подчёркнуто, что по всем 22 направлениям сотрудничества, достигнута скоординированная работа госструктур двух государств.

Ташкент и Абу-Даби с апреля 2019 года, после достигнутых договорённостей лидеров двух стран, провели 75 совместных мероприятий, в том числе 59 профильных тренингов для руководителей и сотрудников министерств и ведомств Узбекистана, общая продолжительность которых составила около 34 тыс. часов.

К тому же, в ходе тренингов 2094 работника государственных структур получили эффективные навыки цифровизации в государственном управлении. До конца текущего года, проведут ещё 71 мероприятие для повышения работы госорганов страны.

Стороны, кроме того, рассмотрели деятельность бизнес-инкубаторов и перспективы их развития в нынешних условиях экономики, а также обсудили партнёрство и развитие программ в сферах финансов, торговли и туризма.

Говоря о финальном этапе конкурса по разработке мобильного приложения для государственных услуг «mGovAward», министры обсудили практические аспекты соревнования, в котором за первое место предоставляется приз в размере – $50000, 2-ое – $30000, а за 3-ье – $20000. Финансирование осуществляет эмиратская сторона. Более того, политики рассмотрели перспективы дальнейшего расширения программы «Один миллион программистов». 

Важно отметить, что данные программы реализуется совместно с фондом ОАЭ «Dubai Future Foundation», а её участниками являются более 6 тыс. узбекских граждан.

Сардор Умурзаков также подробно рассказал Мохаммаду бин Абдулле аль-Гергави, о том, как в Узбекистане начинается внедрение программирования во все школы и вузы.





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