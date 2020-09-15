Владимир Зеленский утвердил стратегию нацбезопасности Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский официально одобрил стратегию национальной безопасности страны. Указ был подписан 14 сентября 2020 года. Цель документа — становление свободного, богатого и безопасного государства. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-секретариате президента.

В стратегии отмечено, что Украина стремится к достижению мира, а безопасность граждан страны — высшая социальная ценность государства. Документ подразумевает, что в Украине будет господствовать право, каждый житель сможет в полной мере реализовать свой потенциал.

Новая стратегия нацбезопасности основывается на трёх принципах — сдерживании (развитии обороны), устойчивости (способности граждан и местных властей адаптироваться к изменяющейся среде безопасности), взаимодействии (активном партнёрстве с международными структурами и странами с целью защиты интересов украинских граждан).

Нормативно-правовой акт сфокусирован на восстановлении территориальной целостности государства, развитии человеческого капитала.

Напомним, что прежняя стратегия нацбезопасности была принята ещё в 2015 году. Она была рассчитана на период до 2020 года. Нынешний документ был передан на утверждение лидеру страны в феврале этого года.