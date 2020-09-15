За выборами президента Таджикистана будут наблюдать представители МПА СНГ

Министерство иностранных дел Таджикистана пригласило представителей Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи стран-участниц СНГ провести мониторинг выборов президента в стране. Политическое мероприятие состоится 11 октября. Об этом SNG.Today сообщили 14 сентября в пресс-офисе МПА СНГ.

В ближайшее время ведомство сформирует группу наблюдателей, которая отправится с соответствующей миссией в Душанбе. Их основной задачей будет наблюдать за подготовкой и проведением выборов главы государства. В состав группы войдут члены парламентов-участников МПА СНГ, сотрудники секретариата, а также ряд экспертов.

Всего на текущий момент центральной избирательной комиссией республики зарегистрировано пять кандидатов, в числе которых нынешний лидер страны Эмомали Рахмон, а также член соцпартии Абдухалим Гаффорзода. Президент избирается сроком на 7 лет. Явка должна составлять не менее половины населения Таджикистана.

Напомним, что независимый эксперт Евгений Кудряц 16 июня поделился своим видением предвыборной кампании в Таджикистане. По его словам, победа Рахмона предсказуема, что обусловлено, по большей части, нейтрализацией реальных оппонентов.