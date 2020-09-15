Президент Туркменистана обсудил вопросы подготовки к Народному Совету

Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе очередного рабочего онлайн-совещания поинтересовался у спикера Меджлиса Гульшат Маммедовой подготовкой к предстоящему заседанию Халк Маслахаты (Народный Совет). Об этом 14 сентября сообщает «TDH».

Председатель парламента выступила с подробной информацией о подготовке к заседанию совета, рассказав, о принятых мерах по организованному проведению форума.

Выслушав спикера, глава государства напомнил, что Народный Совет является одним из основных институтов устройства туркменского общества, при этом акцентировав внимание на важную роль совета в нынешний период общественно-политической жизни Туркменистана.

– На заседаниях общенационального форума, обсуждаются приоритетные вопросы дальнейшей реализации развёрнутых в стране масштабных социально-экономических преобразований и демократических реформ, – сказал президент.

В данном контексте Бердымухамедов отметил, что нынешний третий Народный Совет состоится в год 25-летия нейтралитета Туркменистана, поэтому особенно важно провести его на самом высоком уровне, также он поручил предпринять шаги по организации и проведения совета.

Напомним, что в июле туркменский лидер подписал указ о созыве Халк Маслахаты Туркменистана, а также стало известно, что заседание состоится 25 сентября 2020 года в Ашхабаде во дворце «Рухыет».

Предполагается, что совет соберётся, чтобы рассмотреть поправки к Конституции Туркменистана, согласно которым парламент страны переформируют в двухпалатный, верхний – Халк Маслахаты и нижний – Меджлис. Инициативу перехода на двухпалатную систему ранее лично выдвинул Гурбангулы Бердымухамедов. К тому же, ожидается принятие новой Конституции страны.

Кроме того, в августе президент, на заседании правительства, озвучил решение, что Народный Совет состоится в режиме видеоконференции.

По мнению доктора Хаитова, Халк Маслахаты – это связующее звено между государством и народом, и подобного органа на пространстве СНГ не существует, это придаёт ему особую уникальность.