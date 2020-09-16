Президент Таджикистана представил свою предвыборную программу

Таджикский лидер Эмомали Рахмон представил свою предвыборную программу, которая была выпущена в виде брошюры. В ней сказано, что текущий глава государства намерен за семь лет удвоить объём ВВП, а также повысить зарплаты определённой категории граждан. Об этом 15 сентября сообщило ИА ASIA-Plus.

Согласно программе Рахмона, доход бюджета к 2027 году составит свыше 5 млрд долларов, учитывая тот факт, что в 2020 году объём соответствующих средств составил более 2,5 млрд долларов.

Нынешний президент также обещал в случае переизбрания сфокусироваться на трёх основных направлениях — устойчивом развитии экономики, увеличении числа граждан со средним доходом, выводе страны на уровень государств со средним социально-экономическим показателем.

В программу также включён курс по обеспечению безопасности в сфере энергетики. Отдельное внимание уделяется продовольственному благополучию страны. Рахмон также обещал, что количество малоимущих жителей составит 18% от населения республики.

Напомним, что президентские выборы в Таджикистане состоятся 11 октября. На данный момент ЦИК страны зарегистрировал 5 кандидатов. Международный обозреватель Евгений Кудряц ранее подчеркнул, что победа Рахмона на выборах очевидна.