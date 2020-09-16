Президент Мирзиёев обсудил развитие отношений Узбекистана и России

Вопросы дальнейшего развития стратегического партнёрства обсудили в Ташкенте глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук. Об этом SNG.Today 15 сентября сообщили в пресс-службе президента.

В ходе дружественной беседы, Мирзиёев и Оверчук особое внимание уделили подготовке долгосрочной программы экономической кооперации и продвижению совместных инвестиционных проектов.

Кроме того, речь шла о важности ускорения приоритетных программ и проектов взаимодействия в целях наполнения новым содержанием узбекско-российских отношений стратегического партнёрства.

Отмечено, что, несмотря на коронакризис, между Узбекистаном и Россией наблюдается рост товарооборота. Помимо этого, стороны затронули вопросы партнёрства Узбекистана с Евразийским экономическим союзом и в рамках Содружества.

В ходе встречи, Оверчук передал узбекскому лидеру от имени главы РФ Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина – приветствия и наилучшие пожелания.

В свою очередь, Шавкат Мирзиёев особо отметил налаженное тесное и эффективное взаимодействие между государствами в борьбе с коронавирусом.

Также, состоялась встреча вице-премьеров Узбекистана и России Умурзакова и Оверчука. Собеседники обсудили значительный рост количества совместных предприятий, которые за последние три года удвоились и превысили отметку в 2 тысячи.

Более того, Алексея Оверчука принял министр экономического развития и сокращения бедности Узбекистана Джамшид Кучкаров. Политики рассмотрели вопросы реализации плана мероприятий, в целях совершенствования налогового и таможенного администрирования.

Накануне, стало известно, что руководитель департамента по связям с соотечественниками МИД РФ Олег Мальгинов в скором времени будет назначен новым российским послом в Ташкенте.

По официальным данным на 16 сентября, в Узбекистане общее число инфицированных коронавирусом достигло 48 776, из них выздоровели 45 058 человек. В России всего подтверждённых случаев на данный момент 1 073 849, от недуга излечено 884 305 пациентов.