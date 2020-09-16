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Туркменский минздрав назвал действенный способ защиты от инфекций

Туркменский минздрав назвал действенный способ защиты от инфекцийВ минздраве Туркменистана рассказали, как бороться с инфекциями, в частности в осенний период. Представители ведомства отметили, что наибольшую опасность сейчас представляют острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). Об этом 15 сентября сообщила газета «Нейтральный Туркменистан».

По словам местных специалистов, вирусы гриппа постоянно мутируют, что создаёт определённые вызовы перед учёными. В связи с этим туркменские врачи, ссылаясь на данные ВОЗ, заявили, что самый эффективный способ борьбы с инфекциями — вакцинация.

Они напомнили, что в Туркменистане мониторингом вирусов и обновлением состава вакцин занимается Национальный центр по гриппу при минздраве, который  уже прошёл соответствующую сертификацию ВОЗ в прошлом году.

Местные врачи настоятельно рекомендовали гражданам в осенний период соблюдать соцдистанцию в 2 метра, обязательно носить маски (при это их надо менять каждые 2 часа), дышать носом, а не ртом.

По мнению туркменских специалистов, больше всех подвержены риску заражения инфекциями дети и пожилые люди, беременные женщины, а также те, кто страдает хроническими болезнями сердца, лёгких, почек. Они отметили, что при лечении сопутствующих заболеваний противовирусные препараты не показали высокой эффективности, так как они лишь устраняют симптомы. Главный принцип терапии — традиционный постельный режим, обильное питьё и сон.





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