Сельскохозяйственный сектор Туркменистана обеспечит себя и внешние рынки

Эксперт по экономической инфраструктуре Туркменистана Валентин Трапезников 15 сентября дал оценку темпам развития туркменской сельскохозяйственной отрасли. Специалист представил свой комментарий источнику CentralAsia.news

Экономист отметил, что АПК в Туркменистане является одной из ведущих сфер страны. По данным Госкомстата в первой половине 2020 года его доля в рамках ВВП превысила 9%. За шесть месяцев в отрасли произведено около семи миллиардов валовой добавленной стоимости.

Трапезников сообщил, что в стране успешно реализован план по достижению продовольственной безопасности. К примеру, в нынешнем году в республике собрано хлебов в объёме 1миллиона 475 тысяч тонн. С учётом численности населения Туркменистана, это сполна обеспечит внутреннюю потребительскую корзину, и на экспорт останется.

Согласно данным обозревателя, овощеводство органично дополняет продовольственное изобилие страны. Производимые объёмы благополучно отправляются на переработку и прилавки. Часть продукции, по традиции уходит на экспорт. Эксперт напомнил, что туркменская продукция, уже давно пользуется большим спросом на внешних рынках. Интерес представляют бахчевые и овощные культуры. Только за первое полугодие, туркменские производители томатов реализовали продукции на сумму в 33 миллиона долларов.

Ещё одним успешным прорывом в развитии, эксперт обозначил значительное прибавление в росте производительности животноводческой продукции — мяса, молока и яиц. Причём экономист отдельно отметил, что прирост в животноводстве достигнут за счёт колоссального вклада частных сельхозпроизводителей.