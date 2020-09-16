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Лукашенко встретился с Путиным в формате «один на один»

  • 16.09.2020, 12:47,
  • Беларусь Россия
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Лукашенко встретился с Путиным в формате «один на один»
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 14 сентября встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Встреча прошла на российской территории в городе Сочи в резиденции «Бочаров ручей». В ходе диалога, который проходил с «глазу на глаз», лидеры обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений и международных проблем. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Одним из аспектов расширенной беседы Лукашенко и Путина, стали вопросы продолжения сотрудничества стран в оборонной сфере. Глава Белоруссии отметил, что говоря об этом направлении имел в виду оборонные предприятия, ведь у Беларуси и РФ существует ёмкая кооперация, в очень чувствительных областях.

Белорусский лидер, указав на незыблемость белорусско-российского сотрудничества в военном секторе сказал, что в вопросах обороны стороны всегда придерживались одной тактики, как настоящие военные. Лукашенко признал, что грубовато ответил российским журналистам про то, что «собачиться мы можем по любому поводу, но безопасность и оборона никогда не вызывала споров и сомнений».

В этой связи, президент Беларуси заявил, что два союзных государства ни у кого не должны спрашивать разрешения о проведении учений. Лукашенко сообщил Путину, что министр обороны Белоруссии уже получил такое поручение, и выразил мнение, что и министр обороны России получит аналогичный приказ. Мы спланируем эти стратегические учения на годы вперёд, и будем их конкретизировать, подчеркнул президент Белоруссии.

Лукашенко обратил внимание на урок из новейшей истории Белоруссии и вокруг неё, сообщив о «лязге гусениц американского танкового батальона в 15 км от государственной границы». Лидер Беларуси сказал, что «они с нами не считаются, проводят учения, когда хотят, поэтому и нам нельзя оглядываться на то, что нам скажут, а напротив усиленно готовить свои армии».





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