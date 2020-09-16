Премьер Казахстана распорядился жёстко контролировать цены на продукты

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин 15 сентября провёл селекторное заседание с членами правительства. В рамках видеоконференции, глава госоргана поручил держать под неусыпным контролем цены на продукты питания. Об этом SNG.Today сообщили в представительстве прессы премьера.

Следует отметить, что в этом году по ряду причин правительство и акиматы Казахстана приняли меры по производству и обеспечению регионов продовольствием. В структуре этих решений были установлены предельные цены на товары первой необходимости. Такая практика осуществлялась за счёт «оборотных схем» в торговых сетях и механизмов форвардных закупов у сельхозпроизводителей.

Аскар Мамин отметил, что такие манёвры позволили стабилизировать рост цен. Целенаправленная работа над снижением импортной зависимости продолжается, причин для роста цен не наблюдается, сообщил глава кабинета министров. Он поручил жестко контролировать стабильность цен на все виды социально важной продукции.

Руководству минсельхоза и региональных администраций, премьер поручил на постоянной основе мониторить общую ситуацию в республике, следить за бесперебойным снабжением продовольственных запасов и их стоимостью. Отдельно, Мамин указал на абсолютную недопустимость роста цен на ежедневно востребованную продукцию внутреннего производства — картофель, муку, морковь и гречневую крупу.