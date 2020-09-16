Были обсуждены двусторонние отношения между Молдовой и Европейским Союзом

Глава правительства Молдавии Ион Кику 14 сентября провёл встречу с председателем делегации Европейского Союза в Кишинёве Петером Михалко, в ходе которой стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и возможности укрепления дальнейшего сотрудничества между ЕС и молдавской республикой. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Кроме того, участники переговоров объявили о том, что молдавский парламент ратифицировал соглашение о кредите Европейского Союза, размер которого составляет 100 миллионов евро. Первую половину транша Молдова намерена получить в конце сентября этого года.

В свою очередь, председатель исполнительной власти дал высокую оценку поддержке, которую ЕС оказывает Молдове и сообщил о том, что нынешнему правительству удалось одобрить несколько законопроектов, которые предусматривают приведение законодательства согласно с международными стандартами.

Наряду с этим, официальные лица обсудили темы, которые касаются организации демократических и прозрачных президентских выборов и открытие избирательных участков в республиках ЕС, чтобы гарантировать, что граждане осуществят своё право голоса.