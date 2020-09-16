 7 принципов карабахского урегулирования | Президент Арцаха Араик Арутюнян

Президент Арцаха Араик Арутюнян озвучил 7 принципов карабахского урегулирования
В Арцахе прошло первое заседание Совета безопасности под руководством президента республики.
Араик Арутюнян на заседание Совета безопасности:
«Арцах
готов к мирному урегулированию. Тем не менее, у нас есть четкие принципы, которые лежат в основе нашей политики.
• Власти Арцаха должны полноправно и полноценно участвовать во всех этапах мирного и окончательного урегулирования.
• Суверенитет, независимость, территориальная целостность и безопасность Арцаха ни при каких условиях не могут подвергаться опасности или становиться предметом торга.
• Без признания права народа Арцаха на самоопределение невозможны предметные обсуждения между сторонами.
• Исключение попыток урегулирования силой или угрозы применения силы, поскольку армянский и азербайджанский народы достойны жить в мире. В противном случае Арцах
готов дать несоразмерный ответ при наступлении Азербайджану, перенеся военные действия также на его территорию.
• Исключаются односторонние или несоразмерные уступки со стороны властей Арцаха.
• Права (армянских — ред.) беженцев и внутренне перемещенных лиц должны учитываться наравне с правами азербайджанских беженцев и внутренне перемещенных лиц.
• Международное сообщество (в первую очередь, ОБСЕ и страны-сопредседатели) должны исключить нарушение и ограничение прав Арцаха из-за противостояния и международного статуса республики, в том числе, возможность участия в международных гуманитарных программах, чего Азербайджан
пытается добиться вопреки общеизвестным принципам международного права».