 7 принципов карабахского урегулирования | Президент Арцаха Араик Арутюнян

Президент Арцаха Араик Арутюнян озвучил 7 принципов карабахского урегулирования





В Арцахе прошло первое заседание Совета безопасности под руководством президента республики.





Араик Арутюнян на заседание Совета безопасности:

Арцах готов к мирному урегулированию. Тем не менее, у нас есть четкие принципы, которые лежат в основе нашей политики.





• Власти Арцаха должны полноправно и полноценно участвовать во всех этапах мирного и окончательного урегулирования.





• Суверенитет, независимость, территориальная целостность и безопасность Арцаха ни при каких условиях не могут подвергаться опасности или становиться предметом торга.





• Без признания права народа Арцаха на самоопределение невозможны предметные обсуждения между сторонами.





• Исключение попыток урегулирования силой или угрозы применения силы, поскольку армянский и азербайджанский народы достойны жить в мире. В противном случае Арцах готов дать несоразмерный ответ при наступлении Азербайджану, перенеся военные действия также на его территорию.





• Исключаются односторонние или несоразмерные уступки со стороны властей Арцаха.





• Права (армянских — ред.) беженцев и внутренне перемещенных лиц должны учитываться наравне с правами азербайджанских беженцев и внутренне перемещенных лиц.



