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Рабочая партия Курдистана создана при прямом участии Гейдара Алиева

 
Азербайджан продолжает радушно принимать террористов ИГИЛ, а азербайджанские военные проходят тренинги в рядах боевиков. Об этом заявил советник президента  Арцаха Давид Бабаян, комментируя растиражированную азербайджанскими СМИ провокационную публикацию в турецкой прессе о размещении курдских отрядов в Карабахе.

«Болтовня о связях Курдской рабочей партии с Карабахом это известный любимый мугам-шлягер Азербайджана. Естественно, это не более, чем черный пиар и чисто пропагандистская уловка. Однако в этом есть определенный геополитический план, с внутриполитическими и внешнеполитическими факторами. Ни для кого не секрет, Курдская рабочая партии (или Рабочая партия Курдистана) создана при непосредственном участии Гейдара Алиева, человека, которого сейчас считают отцом азербайджанской нации. Сын его ныне глава азербайджанского государства. Зная отношение к партии в Турции, Алиев-младший пытается как-то отмежеваться от наследия Гейдара Алиева, вывести его из-под удара. Второе обстоятельство – ставшие «азербайджанцами» курды ныне занимают верхние эшелоны в власти в Азербайджане. Чтобы не допустить разговоров о том, что курды захватили власть в Азербайджане, пропагандистская машина «переводит стрелки», повторяя нелепицы о связи курдов с Арцахом.
 
Внешнеполитический аспект состоит в том, что Азербайджан и Турции считают курдский фактор  одним из главных препятствий на пути пантуранизма. В этом плане наряду с курдским фактором важную роль играет армянский фактор. И что надо предпринять? Соединить их и попытаться показать миру, что курды террористы и Карабах тоже террорист. Но азербайджанская сторона забывает, что есть многочисленные данные о том, как в Азербайджане проводили отдых террористы ИГИЛ, лечились после боев в Ираке, Сирии. Чеченские террористы Басаев, Радуев наведывались в Азербайджан. Это продолжается до сих пор. Сотни азербайджанских граждан, военнослужащие армии Азербайджана проводят тренинги в рядах ИГИЛ. Это открытые данные. И мы должны представлять эти данные в разные инстанции», - отметил Давид Бабаян.

По его словам, азербайджанская и турецкая элиты очень боятся, что со временем армяно-курдские отношения могут укрепиться. «Пока они ведут борьбу только в информационном поле. Но не исключено, что попытаются организовать очередные геноциды против курдского населения в Турции, в историческом Курдистане, преследовать армян», - продолжил советник президента Арцаха.
Отвечая на вопрос о том, ограничится ли Турция расправой  на своей территории, Давид Бабаян напомнил, что укрепляется региональное правительство в Ираке - на днях президент Курдистана встретился с послом США, посол подчеркнул важность курд в поддержании стабильности в регионе. «Естественно, все это настораживает Турцию, и она очень опасается возможного сближения армян и курдов. Однако это лишний раз показывает, что мы должны во внешней политике уделять внимание курдскому вектору, в том числе, создать условия для углубленного изучения курдского языка», - считает Давид Бабаян. 



  Источник:FMG NEWS

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