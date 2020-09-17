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Азербайджан точно не является для нас партнёром | украинские СМИ

 Азербайджан точно не является для нас партнёром | украинские СМИ
Украинское издание «Европейская Правда» выразило удивление включением Азербайджана в список стратегический партнеров в стратегии нацбезопасности страны.

«Присутствие Азербайджана в этом списке, мягко говоря, удивляет. Это государство точно не является для нас партнёром в продвижении демократии. Оно не помогает бороться с российской агрессией. Экономических оснований для этого также нет: за первое полугодие 2020 года мы экспортировали в Азербайджан товаров на $179 млн, это лишь 0,78% украинского экспорта.

Да, мы импортируем оттуда определенные объемы нефти; более того, формально Азербайджан является ключевым поставщиком (63% импорта сырой нефти в 1 половине 2020 года), но речь не идет об объемах до такой стратегической важности! Во-первых, собственная украинская добыча является выше чем импорт из Баку и имеет большой потенциал роста; во-вторых, Украина импортирует в несколько раз больше объемы переработанных нефтепродуктов.

Словом, появление Азербайджана в перечне стратегических партнеров, заставляет задуматься – говорить о просчете, или о банальном лоббизме (а о том, что Азербайджан умеет «заинтересовать» иностранных должностных лиц, издавна ходят легенды).

А вот для Румынии — черноморского государства-члена НАТО, которая имеет довольно сильные антироссийские настроения и в обществе, и среди политиков, места среди стратегических приоритетов Украины снова не нашлось.

И это — еще печальнее. Потому что это государство имеет значительный потенциал поддержки Украины, в том числе и безопасности, которую Киев почему-то системно игнорирует.

И вообще, к сожалению, мы до сих пор недооцениваем вес отношений с соседями. В приоритетных направлениях в новой стратегии вообще нет также Словакии, которая имеет для нашей энергетической независимости еще больший вес, чем Азербайджан — почти весь объем газа идет через словацкую границу. Но для нее подобного места в Стратегии не нашлось. Всех их объединили в единую группу «государств Центральной и Юго-Восточной Европы», с которыми мы будем развивать «тесные добрососедские отношения», независимо от наличия общей границы».
 
https://infoteka24.ru/2020/09/16/70186/


  Источник:FMG NEWS

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