 Азербайджан точно не является для нас партнёром | украинские СМИ

Украинское издание «Европейская Правда» выразило удивление включением Азербайджана в список стратегический партнеров в стратегии нацбезопасности страны.
«Присутствие Азербайджана в этом списке, мягко говоря, удивляет. Это государство точно не является для нас партнёром в продвижении демократии. Оно не помогает бороться с российской агрессией. Экономических оснований для этого также нет: за первое полугодие 2020 года мы экспортировали в Азербайджан
товаров на $179 млн, это лишь 0,78% украинского экспорта.
Да, мы импортируем оттуда определенные объемы нефти; более того, формально Азербайджан
является ключевым поставщиком (63% импорта сырой нефти в 1 половине 2020 года), но речь не идет об объемах до такой стратегической важности! Во-первых, собственная украинская добыча является выше чем импорт из Баку
и имеет большой потенциал роста; во-вторых, Украина импортирует в несколько раз больше объемы переработанных нефтепродуктов.
Словом, появление Азербайджана в перечне стратегических партнеров, заставляет задуматься – говорить о просчете, или о банальном лоббизме (а о том, что Азербайджан
умеет «заинтересовать» иностранных должностных лиц, издавна ходят легенды).
А вот для Румынии — черноморского государства-члена НАТО, которая имеет довольно сильные антироссийские настроения и в обществе, и среди политиков, места среди стратегических приоритетов Украины снова не нашлось.
И это — еще печальнее. Потому что это государство имеет значительный потенциал поддержки Украины, в том числе и безопасности, которую Киев почему-то системно игнорирует.
И вообще, к сожалению, мы до сих пор недооцениваем вес отношений с соседями. В приоритетных направлениях в новой стратегии вообще нет также Словакии, которая имеет для нашей энергетической независимости еще больший вес, чем Азербайджан
— почти весь объем газа идет через словацкую границу. Но для нее подобного места в Стратегии не нашлось. Всех их объединили в единую группу «государств Центральной и Юго-Восточной Европы», с которыми мы будем развивать «тесные добрососедские отношения», независимо от наличия общей границы».