Арсен Джулфалакян вызвал главу минобразования Армении на дебаты

Заявивший об отказе от депутатского мандата известный армянский борец греко-римского стиля Арсен Джулфалакян пригласил министра образования, науки, культуры и спорта Армении Араика Арутюняна на открытые дебаты. Об этом спортсмен 17 сентября

Он принял решение провести в прямом эфире дебаты с министром, для того, чтобы раз и навсегда закрыть тему и не превращать её в политическое шоу.

Депутат выразил надежду, что Арутюнян примет его приглашение.

– Может, у него память короткая, но, как минимум, нужно знать, что существуют заявления, документы, выступления, видеозаписи и прочее. Уверен, что после этого не найдутся люди, которые обвинят меня в том, что я не боролся, или боролся недостаточно, – отметил Джулфалакян.

В то же время, Арсен Джулфалакян хочет, чтобы дебаты состоялись не сейчас, а чуть позже. Борец не хочет, чтобы в восприятии граждан словесная дуэль с министром была увязана с нынешними процессами вокруг Араика Арутюняна.

Накануне, перед зданием министерства образования, члены молодёжного союза АРФД, которые недовольны реформами Арутюняна, скандировали лозунг: «Араик, уходи!».

Ранее, серебряный олимпийский призёр Лондона по греко-римской борьбе отказался от депутатского мандата, из-за принципиальных разногласий с министром образования закавказской республики.