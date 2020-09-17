Президент Приднестровья предложил решение в вопросе предоставления услуг местными турфирмами

Глава Приднестровья Вадим Красносельский 17 сентября провёл очередное заседание оперативного штаба, в ходе которого были обсуждены актуальные вопросы, связанные с эпидемиологической обстановкой в регионе. Организации, работающие в туристической сфере и отправляющие граждан на отдых за границу, обратились к Красносельскому, где указали на сложность экономического положения, которое граничит с банкротством. Об этом сообщает пресс-служба главы Приднестровья.

Было отмечено, что из-за запрета приобретения путёвок у приднестровских туроператоров, граждане покупают их в сопредельных государствах, из-за чего страдают местные турфирмы.

Учитывая данные обстоятельства, президент предложил решение, в котором указано, что граждане Приднестровья могут спокойно пользоваться услугами местных туроператоров, однако, по возвращению из-за рубежа, гражданин должен сдать ПЦР-тест за свой счёт и если он будет положительным, то он или турфирма должны будут оплатить полную стоимость пребывания и лечения в коронавирусном госпитале.

Минздраву поручено в короткие сроки просчитать стоимость одних суток нахождения пациента в медучреждении.