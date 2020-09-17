ФАО окажет содействие фермерам Туркменистана в борьбе с засухой

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) поможет туркменским фермерам эффективнее управлять природными ресурсами для предотвращения засухи. Тема была затронута 16 сентября в рамках онлайн-встречи ФАО с сотрудниками минсельхоза и главами администраций Ахалского и Дашогузского велаятов, сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

Основная цель содействия — внедрить современные научные методики природопользования в подверженных засухе и засолённых сельскохозяйственных производственных ландшафтах.

Для этого в этрапе Ак Бугдай будет применена ресурсосберегающая система мелиорации засоленных почв. Там также будут восстановлены сардобы и колодцы. При осуществлении процесса будут использоваться как зарубежные, так и местные разработки.

В этрапе Гурбансолтан будет внедрена система ФАО AquaCrop. Основной акцент будет сделан на восстановлении засоленных почв с помощью засухо- и солеустойчивых культур.

В горном районе близ села Нохур будет создан питомник по выращиванию саженцев плодовых, хвойных, декоративных кустарников, фисташковых и миндальных деревьев.

Помощь будет оказана в рамках проекта «Комплексное управление природными ресурсами в подверженных засухе и засолённых сельскохозяйственных производственных ландшафтах Центральной Азии и Турции». На эту программу уже выделено 75 млн долларов.

Напомним, что недавно чиновники и сотрудники природоохранных ведомств Туркменистана в рамках видеоконференции встретились с зарубежными коллегами. Повестка мероприятия была сфокусирована на проблеме глобального изменения климата.