Президент Киргизии рассказал о принятых мерах по борьбе со взяточничеством за последние годы

Глава государства Киргизии Сооронбай Жээнбеков 17 сентября провёл заседание совета безопасности, в котором приняли участие руководители государственных органов. Во время заседания президент сообщил о мерах, которые были приняты для борьбы с коррупцией, а также, отметил, что бескомпромиссная борьба со взяточничеством будет продолжена. Об этом сообщаетпресс-служба главы Киргизии.

Отметим, что на заседании были рассмотрены два вопроса, один из которых был подведением итогов работы правоохранительных органов по противостоянию коррупционным проявлениям в республике, а второй — проект новой Государственной стратегии на 2021–2024 годы по противодействию коррупции в стране и ликвидации ее причин.

По словам лидера страны, благодаря активной реализации мер по борьбе с коррупцией Киргизии удалось улучшить свои позиции в международных рейтингах. Таким образом, в течение двух лет, Кыргызстан смог подняться на 9 позиций, со 135-го места на 126-е.

Кроме того, Жээнбеков напомнил об отмене срока давности привлечения к уголовной ответственности за взяточничество.